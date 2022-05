Gijón será la única ciudad del norte del país que va a contar con la actuación de James Blunt durante este verano. Será el 31 de julio, en el festival Gijón Life. Los organizadores recalcan que será un concierto "insólito" y el momento perfecto para disfrutar de la música del cantante británico, con temas que han marcado un antes y un después en el mundo de la música.

James Blunt cuenta con una trayectoria de casi dos décadas, que ha generado más de 23 millones de ventas de álbumes, un éxito mundial con 'You're Beautiful', dos Brit Awards y dos Ivor Novello Awards, además de recibir cinco nominaciones a los premios Grammy.

El concierto en Gijón forma parte de su gira internacional que llevará a cabo durante todo 2022 en la que, por el momento, sólo tiene otras dos fechas confirmadas en España.

El artista tiene un último disco publicado en 2019, titulado Once Upon a Mind, un disco con el que evoca a sus orígenes, y los cuatro temas inéditos dentro del recopilatorio The Stars Beneath My Feet, que vio la luz el pasado año.

El escenario del festival Gijón Life acogerá también durante este verano 2022, los conciertos de Robe, Manolo García, Dani Martín y Destripando la Historia.

Las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo martes 10 de mayo, a las 12:30 horas, en la página web de Gijón Life: http://gijonlife.com.