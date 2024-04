«A Conceyu Bable le debemos mucho más de lo que creemos», sostiene la Consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez

La Selmana de les Lletres ha esperado 45 ediciones para homenajear a Conceyu Bable, la asociación que primero nació como una sección periodística en «Asturias Semanal» –se cumplen 50 años de estas primeras letras– y que acabó dos años después constituida como asociación y cogiendo la bandera de la reivindicación de la dignidad y la identidad material y social asturiana.

Así que ayer por la mañana, en la inauguración de la Selmana, en la Biblioteca de Asturias, fueron varios los interlocutores que recalcaron la enjundia del homenaje y su sentido de la oportunidad. Como dijo Paco Álvarez, coordinador de la exposición dedicada que se puede ver en el citado centro y también de la obra conmemorativa «Conceyu Bable. El frutu y la semiente» que se presentó por la tarde, «esti homenaxe llega a tiempu porque la mayoría de los conceyeros tan vivos y presta tener a esta xente delantre pa da-yos l'agradecimientu en persona por tol trabayu arrogante y valiente que ficieron en un tiempu abegosu pa la sociedá y la llingua asturiana».

Por la izquierda, Xune Elipe, Juan Miguel Menéndez, Vanessa Gutiérrez y Paco Álvarez. / Analía Pello / LNE

Y lo remarcó la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. «Ye una xusta reconocencia a les persones que col so compromisu y col so esfuerzu consiguieron caltener la identidá cultural del pueblu asturianu hasta los nuesos díes, pa que munchos otros siguiéremos dempués o lo intentáramos. Necesariu tributu a aquel grupu d’estudiantes universitarios que col convencimientu de recuperar l’autoestima de los asturianos reivindicaron l’arguyu de lo que somos, lo que fuimos y lo que vamos ser».

Para la Consejera, a Conceyu Bable «debémos-y muncho más de lo que creemos porque la so reivindicación tomó l’amplitú de lo que significa la identidá. Ganamos muncho –dijo Vanessa Gutiérrez parafraseando a Xune Elipe– porque muncho foi lo que reivindicaron y munches les xeres que punxeron na axenda de la política asturiana». Recordó que gracias a ese vitalista colectivo compuesto por mucha gente –y no pudo dejar de citar a los tres pilares, Xuan Xosé Sánchez Vicente, Xosé Lluis García Arias y Lluis Xabel Álvarez– a día de hoy se puede contar que la literatura en asturiano está viviendo uno de sus mejores momentos, con cerca de 3.500 publicaciones en asturiano y eo-naviego desde inicio de siglo. «Pero ye que non solo falamos de lliteratura. Falamos de derechos, de conciencia de ciudadanía, de democracia, de respetu, de diversidá y d’integración; d’educación y de toles señes d’identidá asturianes. Falamos de dignidá y d’arguyu», remarcó Gutiérrez.

Material sobre "Conceyu Bable" expuesto en la Biblioteca de Asturias. / Analía Pello / LNE

Para los más legos, la consejera de Cultura recordó que detrás de Conceyu Bable estuvo la reivindicación de la Academia de la Llingua, la Junta General del Principado, la enseñanza en asturiano, la recuperación de los deportes tradicionales, la música de gaita, la canción asturiana y hasta de la bandera. «Y podríamos siguir numberando reivindicaciones; munches d’elles fueron asumíes pola sociedá y polos partíos políticos asturianos. Una d’elles ye’l convencimientu de que la oficialidá ye’l marcu llegal afayadizu pa garantizar los derechos llingüísticos de los asturianos y asturianes y pa la so equiparación con otres llingües oficiales. Pa esti gobiernu esa ye una realidá irrenunciable», añadió la Consejera de Cultura. Que además reconoció que el entusiasmo de los del «Conceyu» «foi contaxosu y foi, amás, contaxosu a llargu plazu».

Ramón d'Andrés observa algunos de los fondos sobre Conceyu Bable expuestos en la Biblioteca de Asturias. / Analía Pello / LNE

Y en un giro de guion, quizá vinculado a la actualidad del día, Vanessa Gutiérrez quiso recordar que los integrantes del Conceyu «demasiaes vegaes padecieron la inxusticia de la difamación y el cuestionamientu, ensin dexar qu’esa presión, que foi muncha, doblegase l'enfotu que teníen en creer n’Asturies. Gracies pola llección de xenerosidad que significa siguir p'alantre».

La inauguración se acompañó de una visita a la exposición conmemorativa y el visionado del documental «Conceyu Bable: entamar los llabores de casa», que firman Xune Elipe, Javie Lueje y Rubén Arena. Para Elipe el encargo del trabajo documental trascendió lo normal de cualquier compromiso porque «toca la freba d'esti que ta falando que con 15 años fízose sociu de Conceyu Bable d’Avilés».

Entre recuerdos y nostalgias, Elipe aseguró que «ensin Conceyu Bable nun se'ntiende la Asturies actual. Una Asturies que ta formada, conformada y modulada po la actividad d'asociaciones como esta. Pensamos que nun ganamos, pero sí que ganamos». Y en agradecimiento a todo lo conseguido, el documental acaba con fotografías de «homes y muyeres mui moces que fueron quien a entamar un movimientu inéditu, orixinal, nuevu y sobremanera esperanzador pal futuru del país».

La semana sigue hoy con la inauguración de la exposición «Conceyu Bable y l’arte asturianu contemporáneu», en el Museo de Bellas Artes de Asturias, con visita guiada a las 18.00 horas, y por la tarde, en el mismo lugar, un espectáculo poético-musical en homenaje al Nueu Canciu Astur. Con Xaime Martínez y la «Familia tradicional», Mapi Quintana, «L-R» e Izar Gayo.

