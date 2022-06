Tensión, nervios y alivio en el primer día de oposiciones en Asturias: “Siento como si me hubiera pasado un autobús por encima”

Unos 600 aspirantes para diez plazas de profesor de Educación Física. En este contexto comenzaron las primeras oposiciones desde 2019 en la Universidad Laboral de Gijón. Una mezcla entre tensión acumulada, nervios y cierto alivio es lo que han sentido los estudiantes al salir de la prueba. “Traje una tila en un termo para ir más calmado”, apuntaba Jorge López, vecino de Soto del Barco de 24 años. “Siento como si me hubiera pasado un autobús por encima de toda la tensión que llevaba”, reconocía por su parte Miguel Sánchez, también de 24 años y vecino de Piedras Blancas (Castrillón).

Para muchos han sido sus primeras oposiciones, pero otros ya contaban con experiencia previa en este tipo de pruebas. En el caso de Natalia Moñino, de 40 años y residente en Perlora (Carreño), fueron las quintas. “Me presenté en 2007, 2009, 2011, 2019 y ahora en 2022. Todas me fueron bien, con una nota superior al ocho. Me gustaría optar a plaza, pero si no lo logro el objetivo es ir subiendo en la lista”, explicaba Moñino a la salida del primer examen de las oposiciones. Para David Fernández, de 30 años y vecino de Lugones (Siero) eran las cuartas: “Me presente en Madrid en 2015 y en Valladolid al año siguiente. Las dos las suspendí. En 2019 me volví a presentar en Asturias y saqué un siete. A ver este año qué tal”. Aunque no descarta hacerse con una plaza su principal meta es mejorar la nota y subir en la bolsa.

Iris Fernández vive en Tineo y tiene 30 años. Son sus segundas oposiciones y no espera sacar plaza: “Solo aprobar y entrar en bolsa”. El último año intensificó su método de estudio y a un mes vista “estudiaba como una loca”. La semana previa confiesa que “me dediqué a dar paseos y repasar mucho. Tienes la sensación de un bloqueo mental y de que no te acuerdas de nada. Es frustrante”. No obstante, habló con más compañeros y se dio cuenta de que “no era solo una sensación mía”.

Los opositores a Educación Física, los que más difícil lo tienen para sacar plaza

Más de 6.000 aspirantes, 890 examinadores, ocho sedes y dos horas de prueba teórica. Esos son los grandes números de las oposiciones a Maestro que empiezan hoy en Asturias, coincidiendo con la mayoría de comunidades autónomas. Hay 398 plazas fijas para siete especialidades: Educación Infantil (107), Inglés (86), Educación Primaria (81), Pedagogía Terapéutica (59), Audición y Lenguaje (27), Música (27) y Educación Física (11). Según datos de la Consejería de Educación, la ratio media de opositores por plaza es este año de 17. Los que lo tendrán más difícil serán los de Educación Física (55 profesores pelearán por cada puesto ofertado) y, por el contrario, los que lo tendrán más fácil serán los de Inglés y Música, con una ratio de 10.

1.054 profesionales

Según cifras de la Consejería de Educación, en el desarrollo de estas oposiciones están involucradas 890 profesores de carrera (445 titulares y 445 suplentes), 6 profesionales de la Consejería de Educación que llevan trabajando en el proceso intensamente desde el pasado mes octubre, y 158 colaboradores. Es decir, aparte de los opositores a una plaza fija, esta macroprueba moviliza a un total de 1.054 personas. Entre los aspirantes, los más numerosos son los de la especialidad Infantil: 1.871 para 107 plazas. Y los menos, los de Música: 255 profesores para 27 puestos. Todo está listo para que miles de maestros peleen por su futuro.