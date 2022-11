Eva Longoria: "Oviedo es una ciudad de película"

El glamour de Hollywood y la historia de la conquista española en México confluyeron ayer en la capilla del Rey Casto de la Catedral de Oviedo cuando la actriz Eva Longoria (nacida en Corpus Christi, Texas), juró como dama del Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias. Eva Longoria, que tiene su propia fundación y está implicada en numerosas causas sociales, fue la gran protagonista del solemne acto de investidura de los nuevos caballeros y damas de la Corporación, que se celebró bajo la presidencia de su consejero Magistral, Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y Grande de España.

"Oviedo es una ciudad de película, me encantaría rodar algo aquí, es como un plató", aseguró Longoria instantes después de la ceremonia en la Catedral. La texana exprimió bien su estancia en la capital: tras aterrizar en Asturias al mediodía, procedentes de Lisboa, Eva Longoria y sus acompañantes compartieron un menú asturiano a base de pixín, fabada, y casadiellas, en Casa Fermín. "Es una mujer encantadora, amabilísima, y no dudó en hacerse fotos con el personal", señalan fuentes del restaurante, que destacan que muchos clientes no eran conscientes de estar compartiendo comedor con una auténtica estrella de Hollywood.

Eso no pasó durante la ceremonia en la capilla del Rey Casto, donde Eva Longoria deslumbró a todos con un glamour solo al alcance de los astros de la pantalla. La artista texana, cuyo origen asturiano –concretamente del pueblo de Longoria (Belmonte)– fue reseñado por LA NUEVA ESPAÑA en el año 2007, se mostró muy emocionada al recibir la distinción, amadrinada por Olivia de Borbón. Con la estrella latina viajaron a Asturias su marido, Pepe Bastón, empresario mexicano presidente internacional de Televisa, la empresa de medios de comunicación con mayor envergadura de Latinoamérica, y su gran amiga, la malagueña María Bravo, ex de Bruce Willis e impulsora de la Fundación Global Gift, con la que comparte activismo social. Había un cuarto acompañante: a través del móvil de la actriz seguía en directo la ceremonia Enrique Longoria, su padre, que ayer también fue nombrado caballero, aunque no viajó a Asturias dada su avanzada edad.

Junto a ellos también ingresaron en la Corporación Nobiliaria Ágatha Pidal, marquesa viuda de Aledo; SAR Imperial y Real el Príncipe Pedro de Orleans y Braganza que lo hizo como miembro protector; Carlos Álvarez de la Rúa y Figueroa; Sophie de Borbón Karoly, esposa de Francisco de Borbón y nuera del Duque de Sevilla; Margaret Betty Eayrs Bath, marquesa viuda de Salobral; Cristina Valcuende Lajusticia, médico cirujano, nacida en Gijón y residente en Mónaco; Lourenco Manoel de Villena de Freitas, duque da Terceira y conde de Vilaflor y varios miembros de la familia Álvarez de Linera.

"Tengo parte estadounidense, mexicana y asturiana y quiero celebrar esta parte porque es parte de mi alma", aseguró Longoria, que explicó cómo su padre Enrique le transmitió el valor de sus raíces españolas: "Siempre hablaba de ellas en casa".

Tras la ceremonia se celebró una cena en el Hotel de la Reconquista durante la que se dieron a conocer los premios anuales del Real Cuerpo de la Nobleza. El "Carreño Miranda", que glosa la labor artístico cultural, recayó en el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y se entregará en Madrid; el premio "Trelles Villademoros" a la labor cultural ha sido para la Academia General Militar de Zaragoza que estuvo representada por su director, el general Manuel Pérez López, que recordó con cariño su tiempo al mando del Regimiento Príncipe N.º 3. El premio "Conde de Campomanes" en Economía se concedió al Banco de España y el "Conde de Latores" a la cooperación humanitaria fue para el Centro de Satélites de la Unión Europea.