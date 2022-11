La llingua se hace oír en el mundo

Es Sonia Barnes cuando vive y trabaja como profesora de español en Estados Unidos por su apellido de casada y Sonia Quintana Muñoz cuando vuelve a su Asturias natal. Como esta semana: suya fue la ponencia que abrió en la facultad de Filosofía y Letras las XL Xornaes internacionales d’estudiu de la Academia de la Llingua.

Antes de pronunciar su conferencia («El papel de la prominencia sociolingüística en el uso variable de rasgos del asturiano»), Barnes (Gijón, 1982) , profesora en la Universidad privada de Marquette (Milwaukee, Wisconsin) habló con LA NUEVA ESPAÑA: «Soy sociolingüista. Estudio cómo los hablantes utilizan los recursos lingüísticos que tienen para crear identidad, posicionarse socialmente... Defiendo que todos los hablantes de Asturias, hablen asturiano o no, tienen acceso al repertorio lingüístico del asturiano y usan esos recursos para crear su identidad o para diferentes funciones cuando están interactuando con otras personas. Me interesa la conexión entre la identidad, la sociedad y la lengua. Y en mi charla hablo del papel de la prominencia, hay rasgos del asturiano que son estereotípicos dentro y fuera de Asturias, así reconocidos por los hablantes. Eso facilita que esos rasgos se utilicen más para esas funciones interactuales y sociales».

«Muchos hablantes a los que entrevisto», señala, «se refieren a esta cuestión identitaria: somos de aquí y es nuestra manera de expresar nuestra identidad. Son conscientes de que utilizan el asturiano estratégicamente para cambiar de registro o estilo, para diferentes funciones... Es importante estudiarlo para crear conciencia del valor que tiene, no solamente los que hablan asturiano sino los que tienen un sistema mezclado». Algunos de sus estudios señalan «la relación entre algunos rasgos asturianos con un estatus rural pero también la asociación del asturiano como identidad regional».

Destaca Sonia Barnes que «el asturiano no es diferente a cualquier otra lengua, todas las lenguas tienen variedades regionales, unas que se hablan de forma nativa y que luego pasan por un proceso de estandarización. El castellano estándar no es lo que se habla en todas las partes. Que se insista en que el asturiano normativo es inventado no tiene sentido».

La cooficialidad futura del asturiano la ve con optimismo, «llegará y contribuirá a la valoración de la lengua, al acceso de los ciudadanos a ella». A sus alumnos en EE.UU. les enseña «rasgos de la lengua, e insisto a otros colegas de otras universidades para que le den la misma legitimidad que a otras, porque allí en los libros de texto solo se menciona el castellano, el catalán, el gallego y el vasco». Y a los estudiantes «les fascina, les enseño muestras de habla, vídeos... Siempre les hablo de ‘prestar’ porque a los que tienen el inglés como primera lengua les cuesta mucho hacer los verbos como ‘gustar’ y lo añado como uno más. Las terminaciones en ‘u’ les llama mucho la atención. Hay estudiantes de doctorado que se interesan por el asturiano». Como asturiana y lingüista, destaca, tiene «una responsabilidad social de usar lo aprendido para contribuir a validar el asturiano fuera de España».

Por cierto: ¿cómo está allí la situación política? «Ya voté antes de venir. Hay una separación política muy grande. Mucha desinformación, mucho intento republicano de supresión de voto... No se ve bien la cosa, la verdad».

Las Xornaes, que concluirán el jueves, acogieron la presentación de los nuevos números de las revistas «Lletres asturianes» y «Ciencies: cortafueyos asturianos de Ciencia y Tecnología», además de conferencias de María Turrero y Andie Faber, Guillermo Lorenzo, David Guardado, María Fernández, Xuan Xosé Lajo y Miriam Villazón.

González Riaño ensalza a los jóvenes filólogos que traen nuevos enfoques

Jornada feliz para la Academia de la Llingua Asturiana en la inauguración de las XL «Xornaes internacionales d’estudiu». Un momento que, destacó el rector Ignacio Villaverde, «proporciona felicidad y es un honor» por lo que tiene de regreso completo a la normalidad tras la pandemia. El decano de Filosofía, José Antonio Gómez, habló de «un futuro de esperanza» y llamó a «defender y proteger lo nuestro». «No sé si hay forma mejor de ser asturiano», dijo. El presidente de la Academia, Xosé Antón González Riaño, elogió a los filólogos jóvenes que dan un enfoque moderno al estudio de la llingua desde el extranjero.