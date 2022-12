"La mujer ‘Schlesser’ siempre ha sido actual, y su estilo, ponible pero sofisticado"

La pintura es el lenguaje de sus inicios, una disciplina que le ha acompañado a lo largo de su dilatada carrera y que ahora se une a los diseños de Ángel Schlesser, casa de moda española que desde el pasado julio es el centro de operaciones de Alfonso Pérez, director creativo de la marca. Conocido como "El costurero ecléctico", el diseñador ovetense sube su primera colección para la firma a la Pasarela Campoamor el próximo 10 de diciembre. Un debut en casa tan imponente como soñado.

–Se lanzó a capitanear la casa Schlesser con la intención de actualizar su diseño, pero sin perder la esencia. ¿Lo ha conseguido?

–Creo que estoy en el proceso. Llevo muy poco tiempo, pero la idea primordial era mantener la esencia de patrón impecable, con una línea muy limpia, muy urbana y minimal. A partir de ahí toca evolucionar hacia otro código estético porque el mercado y la materia prima cambian. Estoy intentando crear otro código a partir de la pintura, mundo del que procedo. Eso le da un punto de marca y ADN, algo fundamental para diferenciarse en un mundo global.

–Debuta en casa y en el teatro Campoamor. ¿Qué sensaciones tiene a unos días de subirse a la pasarela?

–Es una responsabilidad, como cada vez que presento una colección. Aquí quizá la presión es mayor porque al final es mi casa. Además, el escenario también es muy imponente. El Campoamor es especial, pero lo he trabajado mucho y espero que le guste a la gente.

–¿Qué va a encontrar el público que asista al desfile?

–Es mi primera colección para la marca, una colección para la primavera del año que viene, y lo que se va a encontrar es la base de Schlesser pero con mi aportación. Habrá mucha mezcla de tejidos, color, luego hay una serie de prendas intervenidas por mí, muy gráficas y visuales pero que funcionan muy bien con la prenda. Visualmente creo que resultará muy atractivo.

–¿En qué se inspiró para concebir las prendas?

–En la corriente Bauhaus, algo que me encanta por el grafismo y la sencillez. Además, creo que entroncaba genial con la marca. También he tirado del hilo conductor de lo que es la palabra Schlesser, que se traduce como "cerradura" y que me parecía muy bonito porque es como el que abre puertas o caminos. Un símil con la reapertura de la marca.

–En cuanto a los tejidos, ¿por cuáles se decantó para esta colección ?

–Hemos rescatado tejidos de mucha calidad como el crepe cady, emblemático de la marca, la gasa, la organza, linos. He jugado mucho con las transparencias, mucho satén y mezcla de volúmenes.

–Asumir el mando creativo en la casa Schlesser no es cosa menor. ¿Qué fue lo más difícil de dar ese paso? ¿Qué balance hace hasta el momento?

–Es un reto ponerse al frente de Ángel Schlesser, una de las marcas más potentes de la moda española. Lo más difícil fue dar con el hilo conductor de lo que sería la colección y mantener la filosofía de la firma. El balance hasta el momento es bueno, está teniendo buena crítica.

–Sus orígenes beben de la pintura. ¿Cómo influye esta faceta en su proceso creativo?

–Creo que moda, pintura, arquitectura o cine van de la mano. Son artes que se complementan. Cuando creo una colección lo hago desde una visión global. Peluquería, maquillaje, música... todo es importante. Un engranaje que hace que todo funcione.

–¿Cómo es la "mujer Schlesser" vista por Alfonso Pérez?

–La "mujer Schlesser" siempre ha sido muy urbana, funcional, con un estilo ponible pero sofisticado. Es lo que hemos mantenido, una mujer actual.

–¿Por dónde pasa el futuro de la marca?

–Estamos preparando la próxima presentación en Cibeles, en febrero. Estará inspirada en los perfumes, en las esencias de la casa. Acabo de volver de Milán, de conocer a los perfumistas para que me contaran el proceso de desarrollo del perfume, parte también de la esencia de la marca.