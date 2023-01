El partido animalista Pacma y el partido político Progreso en Verde han denunciado que la nueva Ley de Bienestar Animal "no es progreso, es retroceso", en la convocatoria realizada en 27 ciudades españolas bajo el lema '#NingúnPerroFueraDeLaLey'.

Las formaciones han exigido a los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, PSOE y Podemos, que no excluyan a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal. En Madrid, la concentración ha tenido lugar en la Plaza del Callao y ha contado con la asistencia del presidente nacional de Pacma, Javier Luna, y ha contado con la participación de unas decenas de personas.

El portavoz ha acusado al Gobierno de "estar a favor del lobby de la caza" y de estudiar una norma que es una "aberración" por "incluir a unos perros y a otros no".

"Por fines electoralistas han decidido seguir con esta ley, que es una auténtica aberración. Los cazadores tienen en España más de un millón de perros, que viven en una situación deplorable", ha subrayado. En este sentido, ha lamentado que la medida favorezca la desprotección a los perros de caza porque facilitará una "mayor impunidad al maltrato de estos animales".

Luna ha achacado que el Gobierno busca "favorecer" a algunos barones socialistas, y ha apuntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. "Esta ley provocará que los perros de caza también sean excluidos de las leyes autonómicas, y quedarán totalmente desamparados", ha advertido.

Esta norma se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso, aunque esta fase está ahora paralizada por la falta de entendimiento entre PSOE y Unidas Podemos en este tema. A pesar de que el texto fue aprobado por ambos partidos en el Consejo de Ministros, los socialistas presentaron una enmienda en la Cámara Baja para excluir a los perros de caza de la norma.

En Palma de Mallorca se han reunido una veintena de personas en el Paseo del Born, entre los que ha estado el presidente de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, quien ha criticado la enmienda "de la vergüenza" presentada por el PSOE.

"Los animales merecen toda la protección que se les pueda dar. Los perros que se emplean en la caza son torturados y maltratados y muchas veces cuando acaba la temporada aparecen colgados porque ya no sirven para cazar. Lo que no se puede hacer es proteger a unos animales sí y a otros, no y la enmienda del PSOE diferencia a los perros domésticos de los que se emplean para cazar. Ha ganado la presión de los lobbys de la caza", ha lamentado Amengual.

El presidente de Progreso en Verde ha expresado su confianza en que la presión social haga "recapacitar" al PSOE para que esta enmienda quede fuera en la votación definitiva en el Congreso.

Amengual ha advertido, además, que la ley deja fuera de la protección otros animales como los que se emplean en la experimentación, los caballos de las galeras o toros, camellos, burros y delfines.

"Gobierno y cazadores, sois unos maltratadores"

Más de una decena de personas se han concentrado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Santander pese a la lluvia. Los asistentes han leído un manifiesto y recitado consignas, como "Por un voto envenenado, cien mil perros condenados", "Gobierno y cazadores, sois unos maltratadores", o "Si son de la familia, se les cuida y hasta auxilia; si son para cazar, se les puede maltratar, y si no funcionan ya, es legal hasta matar".

Otras de las consignas se dirigían específicamente al Ejecutivo central, como "Este Gobierno es cómplice brutal de maltrato animal", "Sánchez escucha, ningún animal fuera de la ley", "Podemos, con los perros de caza excluidos, esta ley no tiene justificación" o "Podencos y galgos, por Sánchez condenados".

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de Pacma Cantabria, Juana Álvarez, ha explicado que la nueva ley excluye a los perros de caza, de pastoreo, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de guarda, pero los que más preocupan al colectivo animalista son de caza porque son los que "sufren mayor maltrato".

También la concentración se ha realizado en Valencia. Los asistentes han subrayado en que "no puede haber diferenciación entre perro de casa y de caza" y han reiterado al Gobierno que "no excluya a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal".

El portavoz de Pacma Valencia, Diego Nevado, ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el motivo de esta concentración es "manifestarse en contra de la ley que quieren sacar adelante y que excluye a los perros usados para la caza, que son los que más maltrato y abandono sufren, tanto por la enmienda del PSOE como por Unidas Podemos, que parcialmente también querían excluirlos".

Asimismo, Nevado ha criticado que la Ley de Bienestar Animal igualmente "excluye a animales en cautividad como es el caso del Oceanogràfic; la tauromaquia; los animales usados en cabalgatas, espectáculos, granjas o mataderos".