La receta de dos neuropediatras: dibujos y poemas para niños con enfermedades neurológicas

La asturiana Conchita Fernández Zurita pinta. Su compañera y amiga Àngels García Cazorla escribe. Ninguna de las dos tiene en esas actividades su dedicación profesional. Con lo que se ganan la vida ambas es con la medicina. Son neuropediatras en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y lo suyo es enfrentarse a diario a las enfermedades neurológicas de la infancia.

Pero desde hace pocas semanas su nombre también se ha unido en la portada de un libro. Que se titula "Hojas distintas" y que es un libro solidario de poemas y relatos con textos de Àngels y las ilustraciones de Conchita. Y además del gusto de haber visto editados sus trabajos, sienten más aún porque todo lo recaudado ayudará a financiar la investigación de enfermedades neurológicas en la infancia a través del proyecto "Brain" del Hospital Sant Joan de Déu. Un proyecto, explica Conchita Fernández Zurita, "que pretende desarrollar un centro pionero en Europa para la investigación en terapias avanzadas para las enfermedades neurológicas que aparecen en la infancia y la adolescencia".

Ambas conocen bien las penurias de la investigación. Àngels es investigadora y está especializada en enfermedades neurometabólicas, y Conchita, que ahora ejerce como experta en estimulación precoz y en trastornos del aprendizaje y trastorno del espectro autista (TEA), formó parte con anterioridad del centro de referencia para el síndrome de Angelman, una enfermedad minoritaria, en el Hospital Parc Tauli de Sabadell, donde trabajó 10 años. "Es horrible lo poco apoyada que está la investigación en este país. Se nos ocurrió que podía ser una bonita manera de poner nuestro granito de arena", revela la especialista asturiana.

El proyecto llevaba en cartera de ambas desde hace varios años. Sacar tiempo para este "plus" no ha sido tan fácil como imaginaron. "Àngels y yo nos conocimos en el servicio de neuropediatría del Sant Joan de Déu hace 20 años y desde entonces somos amigas. Este proyecto nació como idea hace dos años, al saber que Àngels escribía desde hacía mucho al igual que yo pinto y dibujo. Fue a ella a quien se le ocurrió que podríamos unirnos y hacer algo original y diferente a lo que hacemos como neuropediatras para apoyar la investigación, que tanta falta hace", relata Conchita.

Esta gijonesa, exalumna de las Ursulinas, hizo Medicina en Oviedo y la residencia de Pediatría en el Hospital de Cabueñes. "En el tercer año de residencia vino una neuropediatra, la doctora Pilar Poo, del Hospital Sant Joan de Déu, que también es asturiana, a darnos una charla sobre neurodesarrollo y me enamoré de la neuropediatría, así que cuando terminé mi residencia en Asturias me vine a Barcelona y aquí me quedé", relata. De eso hace veinte años y "en la actualidad me he especializado en trastornos del neurodesarrollo. Mi trabajo es sobre todo clínico, valoro el neurodesarrollo de niños de 0 a 18 años de edad en colaboración con un equipo multidisciplinar (neuropediatras, neuropsicólogas, psicólogas y logopedas) especializado en el diagnóstico, tratamiento e investigación de trastornos de aprendizaje y de la conducta como TDAH, dislexia, autismo...", describe.

Lo mismo en consulta que haciendo el libro, las dos especialistas tienen siempre en mente a sus pacientes y a sus familias porque, como dice Conchita, para muchos sus problemas "son indivisibles". En el libro, aparte de recoger una explicación de "por qué Àngels escribe y por qué dibujo yo", hay un grupo de poemas y relatos centrados en qué significan las enfermedades neurológicas para las familias, los pacientes y los profesionales implicados. Un tercer apartado lo dedican a hacer referencia al paso del tiempo: "La infancia como paso y evolución hacia otras etapas de la vida", describe Conchita Fernández. La adquisición del libro se puede realizar a través de la plataforma de acciones solidarias de obra social del Hospital Sant Joan de Déu y el libro se envía por correo. El pago es en forma de donativo, con lo cual "es desgravable", recalca Conchita. Todo cuenta.