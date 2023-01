Anda que no ha prestado a los españoles (aunque unos lo miren de reojo u otros lo digan con la boca pequeña) ver a toda la familia real junta en Atenas, si bien la causa fue más bien triste: el entierro de Constantino de Grecia, hermano de la Reina Sofía y, por tanto, cuñado de Juan Carlos I, tío de Felipe VI y las Infantas Cristina y Elena, a la par que tío abuelo de Leonor, Sofía, Froilán, Victoria Federica, Irene, Pablo, Juan y Nicolás. Todos, salvo las hijas de Felipe y Letizia, se reunieron esta semana, de lo que dan buena cuenta las revistas. Hacía mucho tiempo que no les veía juntos y, además, bien avenidos. Las imágenes que llenan las páginas del quiosco rosa dejan ver que si la relación no es estupenda, tampoco es tan fría y distante como muchos pensaban (y otros insinuaban con cierta maldad). Todo lo contrario. Y si alguna foto ha gustado más que otras, aunque muchos no lo quieran reconocer, ha sido la de Felipe VI con su cariñoso gesto hacia su padre y la de Letizia del brazo de su (antaño) enemiga Marie Chantal.