Pedro Luis Menéndez obtiene el "José Luis Hidalgo" de poesía

"Estoy muy emocionado, es el primer premio que me dan en mi vida. Nunca me había presentado a nada. Esta vez me dio por mandarlo. Es un premio guapo, de los de verdad, de los que se reconocen bien los trabajos de poesía. Vi la convocatoria y tuve un impulso". El gijonés Pedro Luis Menéndez, poeta y profesor de Literatura en el Colegio de la Inmaculada de Gijón, ha sido galardonado con el premio de poesía "José Luis Hidalgo" por su obra "La madriguera". "Es un libro escrito en 2018, antes de la pandemia, y sin embargo lo curioso es que parece escrito en ese tiempo", reflexiona el poeta gijonés, que publicó su primer poemario, titulado "Horas sobre el río", en 1978.

"La idea de ‘La madriguera’ era casi un concepto negativo, el de que en Occidente vivimos en madrigueras y no queremos saber nada del mundo exterior; pero luego se dio la vuelta: todos necesitamos una madriguera, un lugar donde meterse, a raíz de lo que vivimos en la pandemia", reflexiona Menéndez, antes de añadir: "Es un libro que aborda ese concepto del nosotros, pero también tiene amor y desamor". El premio "José Luis Hidalgo" de poesía lo entrega el Ayuntamiento de Torrelavega con carácter bienal. En esta vigésimo segunda edición se presentaron 455 trabajos, procedentes de todas las comunidades autónomas de España. El premio está dotado con 1.803 euros y el Consistorio estudiará la posibilidad de publicar el libro ganador. "La poesía siempre estuvo ahí en mi vida. He publicado con regularidad, salvo un parón un poco largo", destaca Pedro Luis Menéndez, que explica de qué parte para escribir: "No tengo poesía de etiquetas, se refleja en este último libro, que tiene varias partes, con poesía de amor y desamor, otra más centrada en el yo, en cómo me sentía tras cumplir los 60 años, y una tercera parte que versa más sobre hacia dónde vamos". El poemario "La vida menguante" (2019) y el poema-libro "Ciudad varada" (2020) son los últimos trabajos publicados por Menéndez antes de presentarse al premio "José Luis Hidalgo" con "La madriguera".