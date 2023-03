Abraham Menéndez, el ilustrador que mejor entiende a las divas

Lo había anunciado hace tiempo, se ha hecho esperar y por fin está aquí. El nuevo libro del ilustrador y diseñador gijonés Abraham Menéndez (que firma sus creaciones como "Abe the Ape") llegará a las librerías el 22 de marzo, se titula "Divas. Diosas. Estrellas y estrelladas", lo edita Lumberg y está dedicado a 50 iconos universales del cine, la música, la moda y la alta sociedad. Menéndez se acerca a ellas con "respeto, admiración y sentido del humor", y las retrata en sus reconocibles ilustraciones y sus propios textos, escritos con estilo espontáneo y algo descarado. Su primera incursión en el mundo editorial hace un par de años con "Alfred Hitchcock: el enemigo de las rubias" fue un éxito que confía repetir con sus divas.

"Gran mitómano", el ilustrador se acerca con ternura a esas mujeres glamurosas con "vidas horribles". En su icónico catálogo hay sobre todo actrices, porque el gijonés es también un gran cinéfilo –Ava Gardner, Katharine Hepburn, Marilyn Monroe, Ursula Andress, Rita Hayworth, Angela Lansbury, Julie Andrews…–; bastantes cantantes –la Callas, Raffaella Carra, Cher, Edith Piaf, Dolly Parton, Diana Ross, Britney Spears, Whitney Houston…–; algunas mujeres del mundo de la moda, como Carmen Dell’Orefice y Anna Wintour, y de la alta sociedad –Jackie Kennedy y Diana de Gales–. Pocas escapan a un triste destino. A Abraham Menéndez solo se le vienen a la cabeza Lauren Bacall, que sobrevivió a dos maridos alcohólicos gracias a su envidiable sentido del humor, y Shirley MacLaine, que en sus últimos años proclamaba abiertamente su felicidad. Ava Gardner no se libró del infortunio, pero Abraham Menéndez también la salva, porque la actriz "todo lo llevaba al disfrute, y todo le daba un poco igual".

El resto de las divas de Abraham Menéndez son personajes trágicos. "La historia de Rita Hayworth es una tristeza: maltratada, violada, tratada como un objeto, se casa con Orson Welles, se querían muchísimo, pero él era quien era, discutían, él se iba con prostitutas... Cuando ya no estaban juntos lo encontró un día y le dijo: ‘Mis momentos más felices fueron los que viví contigo’ y él no daba crédito, con la mala vida que le había dado. Luego se casó con el Aga Khan, la medio secuestró, no la dejaba ver a su hija, cuando enfermó de Alzhéimer creían que era alcohólica, y murió en Nueva York, en un apartamento mirando por la ventana sin saber quién era", cuenta el ilustrador. Terrible es también la biografía de Judy Garland: "Empezó con 7 años a trabajar, con una madre superloca, la típica madre de artista; como no era una niña especialmente guapa, en el estudio los adultos se referían a ella como ‘la pequeña cerda con coletas’, le daban anfetaminas para trabajar y calmantes de caballo para dormir, a los 13 años le impusieron una dieta para adelgazar de 80 cigarros diarios, se casó con Vicente Minelli que era homosexual…". En el inventario de Abraham Menéndez no podía faltar su adorada Angela Lansbury, que, pese a su apacible aspecto, no escapa al infortunio general. "Ella decía que había tenido una vida muy aburrida, se casó en segundas nupcias y fue muy feliz en su matrimonio, pero su primer marido era homosexual y la abandonó despidiéndose con una nota; tuvo dos hijos drogadictos, y su hija acabó en la secta de Charles Manson", relata.

Todas tienen "vidas raras, intensas", pero no es eso lo que las convierte en divas. Ser diva, para Abraham Menéndez, "no es cuestión de actitud y vivencias. Se trata de ser más grande que la vida misma, aquello de ‘bigger than life". Lamenta que "con las redes se haya perdido el concepto de diva", que requiere "secretismo" y "una imagen pública impoluta". Él reconoce "echar de menos el misterio: no necesito ver a Michelle Pfeiffer comprando en el supermercado, quiero verla con un Armani en la alfombra roja o como madame de Tourvel en ‘Las amistades peligrosas".