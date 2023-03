El 'boom' de la inteligencia artificial y de los robots preocupa (y mucho) a los españoles. Según apunta la última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, el 70,4% de los ciudadanos cree que la inteligencia artificial presenta un riesgo alto o muy alto de manipular a la ciudadanía, mientras que el 72,7% teme que la introducción de estas herramientas tecnológicas en el mercado laboral podría hacer aumentar las tasas de desempleo. En estos momentos, menos de la mitad de la población ve con entusiasmo los 'beneficios' de las aplicaciones de inteligencia artificial.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del último gran informe sobre cómo los españoles perciben los beneficios y los riesgos de la ciencia y la tecnología. Según esta encuesta, en la que se recoge la opinión de 6.054 ciudadanos, la irrupción de las herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y los robots es uno de los factores que más polariza a la población. En estos momentos, por ejemplo, el 60% de la ciudadanía cree que podrá aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece este mundo digital frente a un 40% que afirma no sentirse capacitada para hacer frente a estos retos tecnológicos.

Uno de los factores que más influye en esta percepción es el nivel educativo de los ciudadanos. Las personas más formadas académicamente y las que tienen ingresos superiores a la media son las que en general perciben más beneficios que riesgos en la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas. Las menos formadas, en cambio, temen más la irrupción de la inteligencia artificial y los robots en su vida diaria, en sus trabajos y, en general, en su trayectoria vital.

La opinión de los españoles sobre el 'boom' tecnológico es solo una de las muchas cuestiones que aborda este último macroinforme de la Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Estas son algunas de las conclusiones más destacadas de la última Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología.

El interés por la ciencia gana peso

Una de las grandes alegrías de esta última encuesta es el aumento del interés ciudadano por la ciencia y la tecnología. Sobre todo después de unos años en los que, según apuntaban estudios anteriores, se había observado un descenso en el tema. En estos momentos, el 47,2% de los españoles afirma estar interesado en la ciencia y la tecnología. Los ámbitos que más suscitan interés son la alimentación (62,6%), la medicina y la salud (57,2%) y el medio ambiente y la ecología (49,4%). El sector en el que más ha crecido el interés es entre las mujeres y las personas mayores de 64 años. La encuesta también señala un aumento en la participación ciudadana en actividades de divulgación científica y visitas a museos de ciencia.

Conocimiento científico básico

La mayoría de los españoles es capaz de responder a preguntas básicas de cultura científica. Por ejemplo, un 89,2% sabe que la Tierra gira alrededor del Sol (y no viceversa), un 79,6% sabe que los humanos nunca han convivido con los dinosaurios y un 82,5% entiende que comer una fruta modificada genéticamente no cambia los genes de las personas que la comen. Uno de los aspectos que más confusión genera es el uso de los antibióticos ya que, según esta encuesta, solo un 67,9% sabe que se prescriben para curar las infecciones causadas por bacterias (y no por virus). Los aciertos bajan todavía más cuanto se habla de la aplicación del número pi: solo un 28% sabe para qué se utiliza.

Temas más reticentes

Los temas científicos que más reticencia generan entre la población española son la energía nuclear (que solo el 35% de la ciudadanía considera que tiene más beneficios que riesgos), el cultivo de plantas modificadas genéticamente (que cuenta con el apoyo del 29,6%) y el 'fracking' (una práctica utilizada para aumentar la extracción de gas o petróleo del subsuelo y que, hoy por hoy, solo cuenta con el favor del 15,7% de la población). La experimentación con animales para fines médicos suma el 40% de los apoyos.

Los negacionistas son minoría

Tras unos años especialmente marcados por el auge del negacionismo en redes sociales, todo apunta a que el discurso anticientífico no ha calado entre los españoles. Esta última encuesta apunta a que menos del 10% de los ciudadanos niegan o cuestionan completamente la evidencia científica. La única excepción que, pese a haber sido refutada miles de veces, persiste en el imaginario colectivo tiene que ver con las huellas humanas en la Luna: un 17,6% de los españoles cree que el hombre jamás a llegado a pisar el suelo lunar.