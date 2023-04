Pino Montesdeoca: "Con arrugas y colgajos, sigo siendo una chiquilla"

"La gente me decía: ‘¡Qué actitud tienes! No te comportas como una señora’, y yo no entendía nada. Con mis arrugas y mis colgajos sigo siendo la misma chiquilla que era a los 20 años", contaba ayer la modelo canaria Pino Montesdeoca, que ya supera los 60 y que fue una de las ponentes invitadas a los III Encuentros Cincuenter, organizados por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo en colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer este fin de semana y que sirven de espacio de encuentro y de reflexión para las mujeres que ya han entrado en la década de los 50.

Pino Montesdeoca se inició en el negocio de la moda como modelo ya cumplidos los 53 años. Desde entonces, ha desfilado en la Pasarela Cibeles –después Madrid Fashion Week–, para firmas como Teresa Helbig, Fernando Claro, Juan Duyos y Angel Schelesser, y ha prestado su imagen para campañas de publicidad de Multiópticas, El Corte Inglés, Mirto, Wonders y Rochas. Pese a ese currículum, Montesdeoca se considera "una recién llegada" a ese mundo y no se siente una triunfadora, aunque actualmente sea una de las modelos más solicitadas. "No sé qué es éxito, lo que sí me parece un logro personal es el ser visible sea cual sea mi edad y por lo que abogo es por el derecho a tener mi huequito como mujer", declaró. "Soy una mujer de 60 años con una maleta llena de experiencias, que no pueden quedar obsoletas simplemente por el hecho de cumplir años", continuó explicando. En este momento, dijo, "está en alza la diversidad y hay hueco para todos y para todas".

Reconoce que en esta etapa como modelo y actriz –aparece en las series "Sky Rojo", "Hunter" y "Sentimos las molestias" y en las películas "El color del cielo", "Rainbow" y "Lo carga el diablo"– se está "aprovechando de esta ola de concienciación actual acerca de que la edad no tiene mucho que ver con quién somos".

Pino Montesdeoca no admite que nadie le diga "qué tengo que vestir, adónde tengo que ir o cómo me tengo que comportar por mi edad" y se mantiene fiel al espíritu de su generación: "Esas mujeres que hemos vivido en los 80, y que hemos vivido esos años al máximo, hemos sido muy reivindicativas".

A partir de los 50, opina Montesdeoca, "las mujeres somos más independientes y ya hemos conseguido ser las mujeres que podíamos haber sido antes: tenemos tiempo, tenemos menos cargas, seguimos trabajando y mentalmente estamos liberadas". Ella, aseguró, afronta con curiosidad el paso de los años. "La edad es un despertar. Ahora tengo una capacidad mental que no tenía con 20 ni con 30 años y la ciencia dice que a los 70 llega la plenitud mental: estamos más lúcidas, sanas y productivos que nunca", refirió.

La modelo no es muy partidaria de obsesionarse con el cuidado físico. "No es mi forma de ser", indicó. "Que una mujer se cuide mucho, que tenga sus visitas al cirujano y sus tratamientos de belleza... Eso está aceptado; que no lo hagas no se acepta, te hace entrar inmediatamente en la casilla de mujer descuidada. Yo no pienso esclavizarme, conozco a mujeres que lo hacen y lucen divinas pero no es mi manera de ser", explicó.

Lleva sus canas, que son uno de sus rasgos distintivos, con naturalidad: "Yo siempre he tenido el pelo largo, siempre he sido una gansa y no me gusta ir a la peluquería. Me miro al espejo y me reconozco, y eso es lo que me importa. Visto igual y cada vez veo más alternativas en la moda para las mujeres de mi edad".

Pino Montesdeoca sostiene que todo es cuestión de actitud y apuesta por aprovechar la vida al máximo y despreocuparse. "Todos tenemos miedo a morir y cuando va pasando el tiempo tomamos conciencia de que estamos más cerca de ese momento. Unas personas lo asumen y aprovechan el tiempo y otras solo se preocupan de cuidarse para que no les pase nada. Yo no pienso desperdiciar ni un minuto. La vejez es un recordatorio de que llega la muerte y sí, hacerte mayor es un coñazo, pero también una aventura", argumentó. Su máxima es que en esta "vida de lo que se trata es de divertirse" y tiene un consejo para las mujeres de su edad: "Haz este ejercicio: mírate todo lo que puedas, te acostumbrarás a las arrugas, y dite todo lo bonito que tienes, y quiérete". "La Pino que se mira en el espejo se ve guapísima", confesó.

De estas y muchas otras cosas conversó ayer Pino Montesdeoca en Oviedo, en el Archivo Histórico de Asturias, sede de los Encuentros Cincuenter, con la periodista asturiana Alicia Suárez Hulton.

Tras ese acto, las jornadas se trasladaron a un hotel ovetense y continuaron con una gala en la que se entregaron los Premios Cincuenter 2023 a la modelo y a la periodista catalana Pepa Fernández y en la que actuaron la cantante y actriz Belinda Washington, junto a su banda de jazz, y la dj Reyes Torío.