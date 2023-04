En "Hola" tan pronto apuestan por la familia tradicional de toda la vida como por otros modelos de los últimos tiempos que cada vez van a más. Después de dos semanas con Ana García Obregón y su nieta nacida en un vientre de alquiler, ahora la protagonista es María Zurita. La hija de la Infanta Margarita y sobrina del Rey Juan Carlos posa con su hijo Carlitos, con quien ha formado una familia monoparental. Ella quiere contar las bondades de la maternidad en solitario: "Mi único miedo es que me pase algo y Carlos se quede solo, pero ya tiene dos tutores". En portada también hay sitio para una familia como las de toda la vida y, además, numerosa. María García de Jaime y Tomás Páramo presentan a su tercer hijo y posan todos juntos. Leonor ha estado en España y fue vista en Chinchón, lo que sirvió a todo el mundo para descubrir la nueva dentadura de la Princesa de Asturias después de años de tratamientos y complicadas ortodoncias.

En "Lecturas" hablan de eso, del "secreto de la nueva sonrisa de Leonor". También de que la Semana Santa ha sido muy triste para Terelu Campos, pues su madre está enferma y no la acompañó a Málaga. Y meses después de la sorprendente ruptura habla Yulen, que atribuye a las inseguridades de Anabel Pantoja la separación. "No me nacía besarla ni darle conversación", sostiene el esgrimista profesional.

Por Miami sigue Ana Obregón y hasta allí se va "Semana" para contar su día a día con su nieta Ana Sandra Lequio. Por fin hay beso, aunque muy borroso, público de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Poco a poco se van soltando. Terelu aparece llorando en un balcón en Semana Santa y Jesulín de Ubrique está de vuelta. Será concursante de Masterchef, donde a buen seguro regalará momentos para no olvidar.

En "Diez Minutos" dan protagonismo a Terelu y su tristeza, también a Ana Obregón. Habla la revista de su tensa relación con Alessandro Lecquio, el padre de su hijo Aless. Retratan a toda la familia real por Chinchón esta Semana Santa y también a Almudena Cid, que se fue a la playa con Gerardo Berodia. El verano, a la vuelta de la esquina.