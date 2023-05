"El ChatGPT es el primer paso de una nueva manera de trabajar con ordenadores e inteligencia artificial. Hay que adaptarse a lo que está pasando, como cuando Google apareció y nos permitió realizar búsquedas. Es otra evolución informática a la que nos tenemos que adaptar", aseguró Davide Buscaldi, profesor de la Universidad francesa de La Sorbona. El investigador pronunció una conferencia ayer, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, que llevaba por título "En las entrañas del ChatGPT. ¿Podría ganar una inteligencia artificial el Premio Nobel de Literatura?".

Considera el docente italiano que "se necesitarán nuevas leyes para regular ciertos aspectos de la Inteligencia Artificial". El Reglamento General de Protección de Datos está basado, recalcó Buscaldi, "en un paradigma ya obsoleto" por lo que "el marco legal debería ser retocado".

El profesor asociado en La Sorbona, que es docente también en la École Polytechnique, analizó también el impacto que puede tener la inteligencia artificial en la sociedad. Aludió a estudios que "muestran que el 25% de las tareas en varios tipos de trabajo se van a automatizar debido a la inteligencia artificial". Los más afectados, remarcó Buscaldi, "serán los desarrolladores webs y si yo lo fuese eso sí me preocuparía porque ese trabajo lo hace bien el ChatGPT", el sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. Y los menos afectados serán "los trabajadores manuales".

Podría perjudicar, añadió, a los empleados que realizan, por ejemplo, logotipos. Pero, defiende el profesor de Informática, "si abusamos de la inteligencia artificial se verá una pérdida de calidad creativa en ciertas tareas". Davide Buscaldi mostró al público varios ejemplos de consultas al ChatGPT y concluyó que "sabemos que sentido del humor no tiene", tras.

Se refirió a que no hay forma de detectar de manera fiable si un texto está generado por una inteligencia artificial. En cuanto al funcionamiento del ChatGPT, destacó que "no tenemos detalles de su funcionamiento" al no haberlos trasladado su promotor.

Su última versión, Da Vinci, tiene "175 billones de parámetros". Respecto a la pregunta planteada en el título de la charla, si podría ganar una inteligencia artificial el Premio Nobel de Literatura, Buscaldi solo aseveró que "de momento no lo puede hacer. Veremos en el futuro".

El conferenciante fue presentado por Irene Díaz, catedrática de inteligencia artificial en Universidad de Oviedo y directora del departamento de Informática de la Universidad de Oviedo, y el investigador Amador Menéndez. "Es un honor tener a Davide Buscaldi aquí para hablar de un tema de tanta actualidad", señaló el divulgador, tras resaltar el currículo del ponente.

Díaz elogió las explicaciones compartidas por Buscaldi con el público. El acto fue inaugurada por Laura Galguera, vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (ASICOM).