El Museo Arqueológico de Asturias ha cedido seis piezas originales y cinco réplicas para una gran exposición internacional, organizada por el Museo de Aquitania de Burdeos, sobre el arte prehistórico paleolítico, rupestre y mobiliar. La muestra que contará con patrimonio asturiano lleva por título "L'art préhistorique, de L'Atlantique à la Meditarranée" y cuenta con la participación de una treintena de instituciones culturales europeas.

La retrospectiva se inaugura mañana jueves y podrá visitarse hasta el 7 de enero de 2024 en la ciudad francesa. Concretamente, el Museo Arqueológico ha cedido seis piezas originales: objetos de arte mueble procedentes de los yacimientos de la cueva de Les Caldes (Oviedo), la cueva de Tito Bustillo (Ribadesella), el abrigo de Los Azules (Cangas de Onís) y la cueva de Llonín (Peñamellera Alta).

El Arqueológico también ha prestado a la institución francesa cinco réplicas de objetos procedentes de las cuevas de El Buxu (Cangas de Onís), Tito Bustillo (Ribadesella), La Güelga (Cangas de Onís), Les Caldes (Oviedo) y el abrigo de Entrefoces (Morcín).

La cesión de las piezas se enmarca dentro de la colaboración que el Museo Arqueológico mantiene desde hace dos años con el Musée d'Aquitaine de Burdeos y otros 29 equipamientos, colecciones arqueológicas y centros de investigación para la organización de esta gran exposición.

Ensayo ilustrado reseñas de Tito Bustillo y El Pindal

La exposición está acompañada de un volumen de ensayos ilustrado que cubre todos los aspectos relacionados con el proyecto e incluye monografías de las principales estaciones francoibéricas que contienen arte rupestre paleolítico. La publicación ha sido elaborada por especialistas entre los que figuran técnicos de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo que han escrito sobre Tito Bustillo y El Pindal.

El catálogo recoge 19 sitios seleccionados: uno portugués, diez españoles y ocho franceses. Junto con los de los dos yacimientos asturianos, también incorpora artículos sobre un emplazamiento en Salamanca, cuatro de Cantabria, dos del País Vasco y otro aragonés.

La exposición tiene por comisarios a Laurent Védrine, director del Musée d'Aquitaine, y Vincent Mistrot, conservador de la misma institución. El planteamiento de la muestra responde al más actual de los cuestionarios científicos sobre el arte paleolítico y se mantiene dentro de la centenaria tradición francoespañola de estudios paleolíticos, la más solvente del mundo.

Junto con el Museo Arqueológico de Asturias, las instituciones participantes son Musée d'Archéologie nationale-domaine national de Saint Germain-en-Laye, Musée national de Préhistoire (Les Eyzies), Musée de l'Homme, Musée Jean-Claude Boulard-Carré Plantagenêt (Le Mans), Muséum de Bordeaux-Sciences et Nature, Muséum de Toulouse, Musée du Mas d'Azil, Palais-Musée des Archevêques de Narbonne, Musée du Biterrois (Béziers), Association Louis Bégouën, Laboratoire de Préhistoire (Montesquieu-Avantès), Abbaye d'Arthous-Centre départemental du patrimoine des Landes, Musée de Borda (Dax), Musée Despiau-Wlérick (Mont-de-Marsan), PréhistoSite (Brassempouy), Pôle d'Interprétation de la Préhistoire (Les Eyzies), Musée de la Réserve Naturelle Régionale géologique des carrières de Tercis-les-Bains, Conseil départemental de l'Ariège, Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, commune d'Arancou (Pyrénées-Atlantiques), commune de Labastide (Hautes-Pyrénées) y DRAC Occitanie, Association Gaztelu.

Completan la lista Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Santander), Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar), Bizkaiko Arkeologi Museoa (Bilbao), Museo de Navarra (Pamplona), Gordailua-Centro de Colecciones Patrimoniales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Museu d'Arqueologia de Catalunya (Barcelona), Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles y el Parque Arqueológico do Vale do Côa et Museu do Côa.