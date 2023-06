Ana Obregón: "Las críticas me hacen cosquillas"

La primera aparición pública de Ana Obregón en España tras convertirse en abuela por gestación subrogada en Miami fue, como era de esperar, multitudinaria y polémica. El escenario fue el hotel Palace de Madrid y la excusa la presentación del libro "El chico de las musarañas", que comenzó a escribir Aless Lequio, su hijo, cuando le diagnosticaron cáncer y que tras su fallecimiento concluyó ella misma.

Eufórica, entre sonrisas y lágrimas, la artista se desquitó con sus detractores: "Cuando has enterrado a un hijo, cualquier crítica te hace cosquillas", declaró, restando importancia a la controversia que ha suscitado su decisión de recurrir a un vientre de alquiler para engendrar a su nieto, ya muerto su hijo. La presentadora opina que es "un debate político, porque les ha venido bien para no ver toda las chapuzas que están haciendo".

A su comparecencia ante los medios de comunicación se presentó radiante, vestida con un primaveral diseño en color celeste, con flores estampadas en tonos naranjas y fresas, de Rubén Hernández. "En cuarenta años no he visto tantos periodistas, cámaras ni medios", comentó, tras su esperada entrada.

Ana Obregón, cuyo único hijo falleció a los 27 años, en mayo de 2020, contó que ha escrito "El chico de las musarañas" para "cumplir uno de los deseos de Aless: ser escritor". "Mi hijo no pudo finalizar este libro por culpa del maldito cáncer", se indignó, y confesó que transcurrieron dos años hasta que fue capaz de sentarse a leer el texto que su hijo había dejado. "Leí emocionada lo que había escrito y descubrí el talento que tenía", dijo. "He estado nueve meses encerrada para escribirlo. Es una obra escrita por una madre con el corazón mutilado y tinta roja", declaró la actriz, que presentó sus 312 páginas como "un canto a la vida y un canto a la muerte; un homenaje a mi hijo y a todos los valientes que luchan por vivir con el cáncer".

El libro va por la cuarta edición y, según Ana Obregón, "está siendo un éxito brutal: estoy emocionada por mi hijo, que seguro que estará feliz". "No hay mayor tragedia que perder un hijo, y seguir su legado y cumplir sus deseos ha sido un rayito de luz", confesó.

La escritura del libro ha sido para ella "un proceso duro. A veces tenía el alma tan rota que no podía seguir. He llorado mucho, incluso se me rompió el ordenador por las lágrimas que derramaba". La actriz revela en él que en lo más crudo de la enfermedad de su hijo y tras su muerte pensó en el suicidio. "Llegué de enterrar a mi hijo y no quería vivir. Poco a poco fui pensando que tenía que cumplir los tres deseos que él me había transmitido antes de morir: tener una hija, publicar un libro y hacer una fundación para la investigación del cáncer", se sinceró. "Dentro de muchos años, Anita, mi nieta, estará orgullosa de este libro", dijo. "Yo, a Anita, le hablo de su papá todas las noches. A las nueve menos cinco de la noche la cojo en brazos, miro al cielo y digo, ‘Bendito seas, Aless’", agregó.

Obregón ha reconocido que está "feliz". "Entiendo que queráis saber de mi princesa, pero voy a hablar solo de mi libro", insistió ayer. El abuelo de la pequeña, Alessandro Lecquio, no está tan contento. En directo, durante el programa de televisión en el que colabora, comentó que veía a la madre de su hijo fallecido "en su salsa porque esto (las cámaras) es lo que a ella le gusta". Y arremetió contra quienes hablan del libro como una "historia maravillosa". "Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de maravilloso, es una historia de terror, del peor de los terrores" declaró, muy enfadado.

El programa conectó minutos después en directo con Ana Obregón, ocasión que ella aprovechó para lanzar un reproche al conde: "Tu nieta te está esperando en casa porque es tu familia y está deseando conocer a su abuelo".