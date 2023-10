"Se creían mucho al testimonio de la mujer pero con mis explicaciones creo que los he convencido". Así ha salido el excónsul del Pakistán en Barcelona, Mirza Salman Baig, este miércoles del Ministerio de Asuntos Exteriores del Pakistán, en la ciudad de Islamabad. La secretaria de estado de su país le ha interrogado en una reunión para conocer su versión de los hechos, después de ser cesado de su cargo por una denuncia de acoso sexual, tal y como avanzó EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. La víctima, que también ha denunciado ante la justicia española, le acusa de acoso sexual durante tres meses y un intento de tocamientos el pasado abril en un hotel de Barcelona. "Tengo ganas de demostrar mi inocencia", ha dicho el diplomático esta mañana en una videoconferencia de prensa desde Islamabad, antes de comparecer ante su jefa.

Según el relato de la víctima, publicado en exclusiva en este diario, el acoso empezó a finales de marzo de 2022 y terminó el 15 de junio de 2022, cuando fue obligada a abandonar la oficina consular donde trabajaba. Una vez expulsada, relató el asunto a la Embajada de Pakistán en España, que inició una investigación y terminó con el cese fulminante del cónsul el pasado lunes, 8 de agosto. El fin de semana anterior, el cónsul había sido requerido por su ministro en Pakistán, y este miércoles se ha reunido con la secretaria de estado del ministerio para intentar rebatir el relato de la víctima con su versión de los hechos.

"Puedo asegurar que no cometí ningún tipo de abuso e iré a defenderme", ha asegurado Salman esta mañana en rueda de prensa telemática. "Quiero que sepan que ni me escondo, ni salgo huyendo, doy la cara para demostrar mi inocencia", ha añadido el diplomático. "Estoy seguro de que seré exonerado, aunque se ha hecho un daño terrible a mi reputación", ha seguido en su alegato. Sin embargo, ha añadido cierta autocrítica. "Quizás no supe manejar bien la situación al echarla de su lugar de trabajo porque ha querido atacar al prestigio de mi país y de mi familia", ha explicado Salman.

Según ha contado en su comparecencia, su voluntad es la de volver a Barcelona, donde sigue residiendo su familia, como cónsul de nuevo. "Si no puede ser, lo haré como ciudadano ordinario para defenderme también ante la justicia española". La decisión del Ministerio, de revocarlo en el cargo, puede tardar almenos una semana.

Un hotel en Islamabad

Fuentes consultadas por este diario apuntan que el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, que tramita la denuncia, está estudiando el mecanismo para que Salman declare. Recientemente, un abogado facilitó la dirección de un hotel en Islamabad, capital de Pakistán, donde podría encontrarse el excónsul.

El problema radica en que los Mossos no tienen competencias en este país asiático y las averiguaciones deberían realizarlas la policía paquistaní para, posteriormente, organizar el dispositivo para proceder a su interrogatorio. Por ahora, solo la víctima, que fue despedida del consulado, ha declarado ante la jueza y ha ratificado su versión.

Posible archivo del caso

La acusación señala también que el Estado español no tiene ningún convenio de colaboración con la policía del Pakistán, por lo que da por hecho que el caso va a acabar archivándose. "Es un claro caso en que se demuestra la impunidad de este tipo de delitos", insiste Nicolás. Hasta ahora, tampoco se ha tramitado ninguna orden de búsqueda y captura. La jueza deberá decidir qué hace si, al final, es imposible interrogarlo

La víctima elevó el caso primero al embajador del Pakistán en España y posteriormente lo denunció a la justicia española. Le acusa de un delito de acoso sexual en el ámbito laboral, un delito de acoso sexual con violencia y otro delito de agresión sexual continuado. Según el relato de la mujer, el ya excónsul la acosaba de forma continuada a través de mensajes en las redes sociales y en una ocasión intentó forzarla en un hotel de Barcelona. Cuando en su día Baig fue preguntado por este diario, aseguró estar dispuesto a demostrar su inocencia y negó todas las acusaciones: "Fui víctima de chantaje porque la quise despedir", afirmó entonces.