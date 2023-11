La Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española publicó ayer el nombramiento de Julián Ruiz Martorell como obispo de Sigüenza-Guadalajara, sustituyendo en el cargo al asturiano Atilano Rodríguez, que lo ostenta desde 2011 y que seguirá al frente de la diócesis como administrador apostólico hasta la toma de posesión de su sucesor, el 3 de diciembre.

Atilano Rodríguez, nacido en Trascanto en 1946 y obispo auxiliar de la diócesis asturiana entre 1993 y 2003, tiene previsto retirarse al Monasterio de Santa María de Buenafuente del Sistal, en Guadalajara, donde, según contó ayer, se dedicará a "rezar un poco más de lo que lo hacía hasta el presente, leer y atender a las parroquias rurales de la zona: seguro que me encontraré muy a gusto". "Podía regresar a mi tierra, a Asturias, pero como me encuentro bien en Sigüenza-Guadalajara he pensado que podía quedarme", añadió. No puedo evitar que "ni corazón experimente en estos momentos un cierto desgarro por lo vivido, compartido y celebrado por vosotros", admitió el sacerdote, dirigiéndose a sus feligreses, aunque hacía tiempo que había presentado su renuncia al Papa y esperaba su relevo.