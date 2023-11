La presión social y el informe del Defensor del Pueblo a partir del cual se hacía una estimación aproximada de que ha podido haber más de 440.000 las víctimas de la pederastia en la Iglesia española ha provocado que los obispos den un paso más a la hora de afrontar este grave problema. La Conferencia Episcopal Española (CEE) aprobaba este viernes un plan de trabajo destinado a tener, en un futuro, una guía de reparación para las víctimas de abusos sexuales. No obstante, el proyecto está aún en una fase incipiente y todavía no han decidido a cuánto ascenderán las indemnizaciones ni cuál el montante global.

Pero los obispos sí han acordado que la reparación sea «integral» y contemple la perspectiva psicológica, social, espiritual y económica. Además, tendrán derecho a la reparación las víctimas con una sentencia judicial que condene a su agresor –son una minoría– y las que no hayan tenido un reconocimiento judicial pero se llegue «a la convicción moral de que hubo un abuso», según ha explicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán. Es decir, que se estudiará «caso por caso y si se llega a la conclusión moral, habrá esa reparación moral».

García Magán ha indicado como posibles supuestos aquellos en los que el agresor haya fallecido o el delito haya prescrito, ambas situaciones muy comunes. La primera circunstancia no aparecía en la guía de actuación que la CEE publicó en mayo. En cuanto a las indemnizaciones, ha deslizado que las tendrán que pagar el victimario o las instituciones implicadas, diócesis o institutos de vida consagrada, no la Conferencia Episcopal.

Los obispos han avisado además de que si se crea un Fondo estatal para reparar a todas las víctimas de abusos sexuales, siguiendo una de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, la Iglesia participará. Pero si el Fondo es exclusivo para las víctimas de la pederastia en la Iglesia y se excluyen en otros ámbitos como la familia, colegios no religiosos, clubes deportivos, etc., no participarán y «gestionarán» las indemnizaciones por su cuenta.

La aprobación del plan, que tiene tres patas atención a las víctimas, prevención y reparación- no tiene fecha, pero se hará lo «antes posible». Y ha llegado acompañado de un mensaje de la asamblea plenaria, que se ha celebrado a lo largo de esta semana, «al pueblo de Dios», de cuatro páginas, dirigido especialmente a las víctimas. Los obispos reiteran su petición de «perdón» y su «tristeza».

El informe Cremades

Para arrojar luz sobre estos delitos, la CEE encargó al bufete de abogados Cremades & Calvo una auditoría, cuya publicación se ha retrasado hasta mediados de diciembre. Por el momento, los obispos disponen de un borrador de unas 800 páginas pero que, según han avanzado, no responde «al índice», es decir, al encargo inicial, lo que deja entrever su malestar con la investigación. A falta de conocer este trabajo, la Conferencia Episcopal ha dejado claro que «no le interesan» las cifras de afectados, el cómputo total o estimado, porque «cada víctima tiene nombre y rostro».

En este sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, cargó el lunes duramente contra la extrapolación de los datos de la encuesta que realizó el Defensor y que implica que existen más de 440.000 afectados, la cifra más abultada de los países que han realizado una investigación.

De forma insólita, todos los obispos españoles visitarán este próximo martes al Papa en el Vaticano. La citación ha venido motivada por una inspección realizada por Roma a los seminarios.