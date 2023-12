Ribadesella se quedó este año sin un alumbrado navideño de excepción, al que intentaron optar gracias al concurso "Juntos brillamos más", que desde hace diez años organiza la firma Ferrero Rocher y que ya se vincula ineludiblemente a la Navidad. El concurso, que lleva la ilusión a un pueblo de España, se lo llevó en esta edición el pueblo de La Alberca, en Salamanca y a Ribadesella le queda el premio de consolación de las cariñosas palabras que le dedicó Jesús Vázquez, el actor que lleva siendo parte de la campaña desde su inicio.

Vázquez, nacido en Galicia y a quien en muchas ocasiones se ha visto por Asturias, reconoció precisamente esa vinculación cuando se dieron a conocer todas las canidaturas. "Asturias tiene una conexión especial conmigo, ya que es un destino al que suelo ir cada verano. Estoy enamorado de sus hermosas playas y sus impresionantes acantilados. Aunque todavía no he tenido la oportunidad de visitar las famosas cuevas de arte rupestre, ya está en mi lista de planes para el próximo año", dijo elogiosamente el popular actor y presentador.

También aseguró que cuando alguien me pregunta sobre Ribadesella, no puedo evitar destacar la unión que tienen entre las generaciones. Es espectacular ver como los más mayores y los más jóvenes comparten y aprenden unos de los otros".

Vázquez también se mostró entusiasmado con el proyecto "Juntos Brillamos Más", ya que en torno al concurso, dice, se genera un ambiente muy especial. "El cariño y la generosidad con el que me reciben las personas (de los pueblos participantes) es simplemente increíble. Te invitan a su casa, te regalan no solo aceite, pasteles…, ¡te regalan el alma! Son muchos años viendo como los pueblos se unen por esta historia y como saca lo mejor de cada uno. Para mí, el mayor regalo es ver unidos a los vecinos de los pueblos. Por todo ello, solo puedo decir ¡gracias!". Una vivencia que se repetirá este año en La Alberca y que pillará a Vázquez con nuevo nombramiento, ya que "en esta edición me sorprendieron con el título de embajador honorífico de 'Juntos Brillamos Más', es un momento que no olvidaré y que me emociona profundamente. Para mí, esto va mucho más allá de una campaña, es algo que tiene un significado mucho más profundo".