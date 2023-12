"En Estados Unidos ya hay más gente con cáncer de piel por usar máquinas bronceadoras que fumadores con cáncer de pulmón. El sedentarismo es hoy el nuevo tabaquismo". Son las veladas alertas lanzadas ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA por el neurólogo ovetense Juan Fueyo Margareto, investigador en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Houston, que habló de su nuevo libro "Cuando el mundo se detiene: cáncer, del mito a la esperanza". En él aborda un nuevo modo de afrontar el cáncer. Fueyo se centra en analizar casos de mujeres con tumores de mama, como una dibujante de la revista "The New Yorker" a la que le diagnosticaron la enfermedad un mes antes de su boda.

"El cáncer se combate hablando, hablar salva vidas; es una de las cuestiones que quiero transmitir en este libro", señaló el investigador, que estuvo acompañado por Pablo Álvarez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA responsable de la información de Salud, que destacó dos características del volumen: "Este es un libro vivido y compartido", afirmó. "Siempre que publicaba un libro me preguntaban por qué no escribía sobre cáncer. Se me cayó la mordaza, porque ni los médicos ni los investigadores ni los pacientes deben callarse más", indicó el neurólogo, casado con la también neuróloga Candelaria Gómez-Manzano, con la que descubrió un virus que combate el tumor cerebral más letal. Juan Fueyo trata habitualmente con mujeres que, tras recibir el diagnóstico, dicen tener la sensación de que "el mundo se te para". "Son personas que están bien y treinta segundos después reciben una especie de sentencia que les obliga a enfrentarse a lo que será su futuro", indicó el especialista.

"A veces, el cáncer se comporta como un virus y aparece más en jóvenes", avisa Fueyo

También se refirió a ese sentimiento de culpa que suele aparecer en los enfermos. "El cáncer se asume como un fracaso, algo de lo que eres culpable por alguna razón: no me hice una colonoscopia, fui a la playa sin protegerme la piel... Son algunas de las razones que suelen argumentarse. A ello se une el sentimiento de rabia", remarcó el médico ovetense.

Para rebatir estos argumentos, Fueyo señala que hasta los cactus gigantes del desierto de Texas tienen cáncer. "Aparece en plantas y en animales. Tiene su lógica. La evolución se basa en que nuestro ADN se repita de mala manera y se produzcan mutaciones. Cuando aparecen en el cuerpo y son más poderosas que las demás, acaban desarrollando un cáncer. Puede manifestarse o no; matarte o no. Todas esas cosas me fueron motivando a escribir este libro", recalcó ante el público, con invitados de excepción como Juan, uno de los hijos del científico, que estudia Relaciones Internacionales en Reino Unido, o el investigador Amador Menéndez, coordinador de la Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA.

Una de las cuestiones que más preocupan en los Estados Unidos es el hecho de que el cáncer cada vez aparece a edades más tempranas. "Hemos llegado al punto de crear unidades específicas para investigar sobre el cáncer en los jóvenes y tratar de desentrañar las causas que aún desconocemos", señaló Fueyo, quien también añadió que, a veces, "el cáncer se comporta como un virus".

"La era del silencio sobre el cáncer se acabó. La enfermedad prospera en el silencio. Una de las cosas más importantes es comunicarlo", añadió. "He hecho este trabajo como un hombre que trata de meterse bajo la piel de mujeres que tienen cáncer de mama. Es el libro de mi vida: el más fácil y, a la vez, el más difícil de escribir", explicó el autor.