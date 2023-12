Letizia y las Infantas Elena y Cristina han enterrado el hacha de guerra. No es que discutieran, pero lo cierto es que no se relacionaban que se sepa. Hasta ahora. "Lecturas" lleva las tres a portada para hablar del cumpleaños de Elena y la reunión de toda la familia en un restaurante de Madrid para comer. Según Pilar Eyre, a la Reina no le queda más remedio que buscar el apoyo de sus cuñadas cuando no lo está pasando muy bien por lo que andan diciendo de una relación pasada. Deudas pasadas son las que quiere liquidar Isabel Pantoja, que ha vendido su piso en Fuengirola, según la revista, por 275.000 euros. Alejandro Sanz despide el año feliz. Ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto y al parecer (hay consenso en el quiosco rosa) ha empezado a cortejar con Mónica Cruz.