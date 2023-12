Carlota Melendi sigue los pasos de su padre: esta es su nueva vocación

Carlota Melendi Martínez, la primogénita del cantante ovetense Ramón Melendi, cumplió en verano la mayoría de edad y fueron muchos los medios de comunicación que retiraron el "pixelado" de su cara juvenil como forma de ratificar que entraba en la edad adulta. Ahora ha sido ella la que se ha encargado de quitarse ese pixelado al protagonizar un reportaje en una revista donde cuenta que está en los momentos iniciales de su carrera como modelo. "Por fin ha salido algo que me hacía muchísima ilusión, dando un pasito más", proclamaba la propia joven en sus redes, con una fotografía en la que se la ve sosteniendo en el regazo la revista.

De la joven –que se muestra muy prudente en el uso de sus redes sociales– ha dicho su padre que es "una mujer buena, inteligente y comprometida que se ha hecho a sí misma y me hace sentir muy orgulloso en lo que se ha convertido. Enfrenta sus miedos y los mira a la cara aunque aún no los reconozca del todo. Ojalá con tu edad yo hubiera sido tan valiente". Así lo escribía el propio artista el día de la celebración de su cumpleaños, en un relato al que le añadía también algunas pinceladas de cómo Carlota le ayudó desde pequeña a centrarse en la vida. "Quizás ella no lo sepa... Hoy es un día increíble para mí. Hace dieciocho años vino a salvarme de mí mismo. No fue de la noche a la mañana. Como todo cambio profundo, trajo consigo dolor, pues enfrentar esa parte de uno mismo a la que no quieres dar luz no es fácil. Me sostuvo en momentos difíciles y estuvo conmigo en los más felices", confesaba el cantante. Para terminar con una declaración de amor que sale de sus canciones: "porque eres tú la melodía en mis canciones, porque eres tú la que da luz a los rincones más oscuros de mi alma. ¡Te quiero con todo mi corazón, hija!".

El cantante ovetense, que acaba de ser padre de su quinta hija -Dakota-, se inició en la paternidad en 2005. Ese año nacía Carlota, fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega. Años después tuvo a Marco con la cantante Damaris Abad, "Dama". Desde hace más de 9 años su compañera de vida –son marido y mujer desde 2019– es Julia Nakamatsu. La pareja se enamoró grabando el videoclip de "La promesa" y ya son padres de Lola, Abril y Dakota.