Menús escolares en los que faltan piezas de fruta, con ensaladas hechas solo a base de lechuga y tomate para los niños, monitoras de comedor sin cobrar las nóminas de meses pasados y que tienen que, en más de una ocasión, salir corriendo al supermercado más cercano para comprar algunos alimentos.

Es la situación que denuncian cerca de una treintena de empleadas en al menos cuatro colegios de la Región de Murcia en los que sigue Catering 45, la empresa que ya fue sancionada por la Consejería de Educación el pasado mes de septiembre por las quejas de los directores de los centros educativos y los "incumplimientos detectados" por el mal servicio prestado en los comedores de numerosos centros educativos de la Comunidad.

Pero esta empresa continúa en al menos cuatro colegios de la Región: el colegio Vicente Medina de Sangonera la Seca, los de La Paz y Gloria Fuertes de El Palmar y el Antonio Delgado Dorrego de Sangonera la Verde. En estos cuatro centros educativos se ven afectadas unas treinta trabajadoras que no habían cobrado aún su sueldo correspondiente al pasado mes de diciembre.

En algunos casos, los retrasos en el pago de sus sueldos se llevan arrastrando desde septiembre. Así lo denuncia Laura Sánchez, responsable de restauración colectiva de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC OO) en la Región de Murcia.

El hecho más grave, expone Laura Sánchez, es que esta misma empresa aparece en el nuevo concurso que salió en diciembre para adjudicar el servicio de comedor escolar en todos aquellos colegios que en octubre se desvincularon de Catering 45.

Hay que recordar que Educación tuvo que contratar de urgencia a nuevas empresas para que el servicio no se viera interrumpido en los centros afectados en octubre ni las familias se viesen afectadas.

Ahora, el nuevo contrato se prevé que pueda ponerse en marcha a finales de marzo o principios de abril y, entre las empresas que se han presentado, figura ‘Global Plan Integral de Servicios’, cuya marca comercial es Catering 45. «Vuelven a salir otra vez los colegios y vuelven a meterla en concurso para pelear por los colegios que les habían quitado», reitera Sánchez.

CC OO ya denunció en septiembre que Catering 45 pasó de tener 28 centros asignados a más de 120 en la Región «aún a sabiendas por parte de la Consejería» de que existían impagos, así como falta de materia prima para elaborar las comidas.

Requerirán más información a los centros afectados

Desde la Consejería de Educación señalan que Catering 45 ha seguido en estos centros educativos porque en esos contratos "no se produjeron las graves incidencias que en los que se ha iniciado la resolución del contrato". La Consejería "no ha recibido quejas formales sobre incidencias" en estos comedores. Aún así, aseguran, "se va a requerir a la empresa y a los centros información sobre la prestación del servicio".

Por último, las mismas fuentes indican que "la empresa no ha decidido presentarse a la licitación de los comedores en los que está iniciada la resolución del contrato", sino que, "según la ley, la empresa está obligada a presentar oferta, en tanto en cuanto no sea firme la resolución de los contratos anteriores con imposición de prohibición de contratar".

"Hay que compartir las piezas de fruta porque no hay suficientes"

"Las monitoras hemos tenido que salir en más de una ocasión a comprar fruta al supermercado más cercano y la mayoría de veces tenemos que compartir las piezas de fruta entre varios alumnos porque no hay suficiente para todos. Y a cada niño le debe pertenecer una pieza de fruta, que es lo que se está pagando".

Es lo que denuncia una monitora de comedor del CEIP Vicente Medina de Sangonera la Seca. En este centro todos los días comen medio centenar de niños que van desde los 2 hasta los 11 años.

"Los niños tienen que tener sus ensaladas completas y desde que comenzó Catering 45 aquí solo han sido ensaladas a base de tomate y lechuga, mientras que en el cuadrante de menús aparece que deben llevar zanahoria, atún, maíz u olivas", denuncia.

Esta trabajadora, que prefiere mantenerse en el anonimato y que aún no ha cobrado el mes de diciembre, tiene claro que la Consejería no ha sido informada de la situación que se vive día tras día en este centro educativo y defiende que en los cuatro en los que todavía esta empresa ilicitana sigue prestando servicio se debe a que las direcciones no han elevado las oportunas quejas a Educación.