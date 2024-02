"Una forma de trabajar sin tener en cuenta el tiempo, buscando una perfección que se sabe inalcanzable y procurando contribuir a la mejora del mundo y la sociedad". Esa es la filosofía "Shokunin", procedente de Japón, que titula y vertebra una exposición escultórica que se puede visitar, hasta el 3 de marzo, en el Museo Antón de Candás.

Su creador es Pablo Hugo Rozada Vena, artista escultórico. "Es de tradición. Ya desde pequeñito iba al taller con mi padre, Constantino Rozada, y trasteaba con algunas herramientas", cuenta el artista poleso. Desde entonces no ha dejado de aprender. "Cuanto más ahondo en un tema, más preguntas me surgen y más quiero investigar", expone Rozada Vena. Y de uno de esos procesos de aprendizaje surgió la colección. "Estaba dando un curso de macetas para bonsáis y moldes en la Escuela de Cerámica de Avilés, para lo que tuve que informarme y estudiar sobre la cerámica y su tratamiento en el mundo oriental", dice. Un proceso que le cautivó por lo sencillo, pero minucioso del mismo. "Es un trabajo con pocas herramientas, utilizando sobre todo las manos, que lleva muchas horas, aunque lo importante es el resultado y que cada pieza es especial, no hay dos iguales", explica emocionado por ver su obra expuesta en el museo candasín. "Exhibir ahí me hace mucha ilusión porque es un espacio especializado en escultura", aunque, admite: "exponer es exponerse, dejar que vean parte de ti", un aspecto que le resulta "en cierto modo taquicárdico". Una oportunidad que le llega en el treinta aniversario desde que comenzase su andadura profesional. La muestra, dividida en tres salas, utiliza esos espacios para crear tres ambientes distintos. La primera, minimalista; "quería simular una casa japonesa, con pocas cosas, pero bien dispuestas". La segunda se enfoca en la naturaleza "con el movimiento orgánico que aportan los árboles y el trabajo de la madera". Y la tercera "se centra en el arte japonés de la cerámica".

El viernes 16, a las 18.00 horas, tendrá lugar un recorrido por la muestra guiado por el autor. Y como colofón, el 1 de marzo (18 horas), moldeará al menos una pieza en directo. "Quizás una tetera, un cuenco o ambos", desvela.