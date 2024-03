Alejandra y Carlo: baño en ropa interior en Málaga

No hace muy buen tiempo por el Sur, así que cualquier momento es bueno para aprovechar y darse un baño. Es lo que hicieron Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, sin bañador pero con ganas de mar, ambos se fueron al agua en ropa interior y “Diez Minutos” hace un reportaje completo fotográfico de la aventura. Por su puesto es su tema principal en portada, donde recogen la escapada de la pareja a Málaga. Más cosas, el novio músico de Alba García, hija de Vicky Martín Berrocal y la enésima reconciliación de Risto Mejide y Natalia Almarcha.

Histórico mensaje al mundo llama “Hola” a la comparecencia de Kate Middleton para explicar su convalecencia por padecer cáncer y su desaparición de escena. La ya famosa e histórica foto de ella sentada en un banco, en Windsor, es la portada de la revista. En la misma hay hueco para Ágatha Ruiz de la Prada, que cuenta su experiencia en el Baile de la Rosa; para Isabella Rato, que habla de su giro profesional; e Irene Villa, que anuncia boda.

La Princesa de Gales es portada también en “Lecturas”, donde Pilar Eyre explica que “el mundo llora con Kate” y cuentan que su enfermedad provoca un grave crisis en palacio ya que ella es la “más querida”. Notición: Juls (Julia) Janeiro, hija de Jesulín y María José Campanario, es novia de Pietro Costanzia, hermanastro de Carlo y ahora en prisión porque, al parecer, está involucrado en un crimen en Turín. En “Lecturas” despiden a Silvia Tortosa, “icono del cine y de la televisión”.

Exclusiva en “Semana”: la separación del hijo de Carmen Borrego. José María Almoguera y Paola Olmedorompen a los pocos meses de nacer su hija en común. La primera, aunque posiblemente se lo esperara, no sabe nada al estar concursando en “Supervivientes” en Honduras. Roberto Leal lamenta que su padre no esté para ver lo que hace. Y Kate con uno de sus mensajes: “He prometido a mis hijos que me pondré bien”.