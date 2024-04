Una mujer con enanismo óseo acusa a un centro social de Murcia de vetarla por "no poder colgar guirnaldas"

"Me quedé de piedra cuando escuché eso y me dije, apaga y vámonos". Son las palabras de Ana María García, vecina de Murcia, de 57 años y una discapacidad reconocida del 60 por ciento por displasia ósea, que conlleva una baja estatura patológica. Esta mujer acudió el pasado mes de febrero al Centro Social de Mayores de Los Dolores para ingresar, al tener menos de 60 años, como ‘socia amiga’ y poder así hacer uso de los diferentes servicios que ofrece el centro. Sin embargo, no se admitió su ingreso y sostiene que fue rechazada por su afección, por lo que decidió denunciar los hechos ante la Policía Nacional y poner en conocimiento de lo sucedido a la Asociación Crecer en Murcia, un colectivo que lucha por los derechos y la integración de las personas con problemas de crecimiento.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso La Opinión de Murcia, del mismo grupo editorial, Ana María García asegura que cuando solicitó a la tesorera del centro social ingresar como socia, esta le advirtió que entre las obligaciones de los ‘socios amigos’ se encontraba "ser capaz de fregar los baños, poner y quitar las mesas del centro cuando haya eventos, y colocar las guirnaldas navideñas en el techo". En ese momento, la denunciante se sintió "discriminada" y considera que esa última frase fue lanzada a mala fe.

"Estas manifestaciones (lo de colgar guirnaldas en el techo) fueron debido a que la denunciante presenta una discapacidad reconocida del 60 por ciento", se indica en el atestado que se cumplimentó en las dependencias de la Policía Nacional en El Carmen.

Según la denunciante, que a fecha actual no ha logrado ser admitida, sufrió un trato discriminatorio con respecto al resto de socios. Se añade en la denuncia, que el presidente del centro, Antonio Hernández, "estuvo presente y presenció lo ocurrido" y que mostró "su conformidad con los hechos señalados".

La Junta Directiva vincula la denuncia al "resentimiento" de un grupo de socios por no ganar las elecciones

"No se me había pasado por la cabeza que algo así pudiera ocurrirme en mi propio barrio, eso es lo que más me duele; puedo echar una mano, quitar y poner mesas, pero lo de colocar cosas en el techo, lo veo más complicado", señala con cierto humor esta vecina, que asegura es la primera vez que le pasa algo parecido.

Sostiene que quiso inscribirse como socia para participar en los cursos que se ofrecen "y tener más actividad en mi vida, pero me he encontrado con este obstáculo".

La versión de los hechos por parte de la Junta Directiva del Centro de Mayores de Los Dolores es bien distinta. La tesorera del centro, Bienvenida Meroño, desmiente categóricamente las acusaciones y asegura que la denunciante llegó al centro "insultándonos y preguntando ‘dónde estaba la puta mierda de la oficina’". Explica que la mujer tiene menos de 60 años y no presentó ningún papel que demostrara que era pensionista (requisitos para ser socio), por lo que debería en todo caso ingresar como ‘socio amigo’, y que se le explicó que esa condición de colaborador implicaba ayudar en la gestión del centro.

"Nadie le dijo que tuviera que colocar guirnaldas, lo único que le dijo la secretaria es que los colaboradores ayudan a poner y quitar mesas cuando hay bingo; todo eso son embustes porque están resentidos por perder las elecciones", señala Meroño, que vincula a Ana María García con un grupo de socios que formaron una candidatura alternativa en un reciente procedimiento de elección de los miembros de la Junta, en el cual consideran que se cometieron muchas irregularidades. Este extremo ha sido negado categóricamente por el presidente de la Federación de Mayores, Simón Párraga.

Cabe destacar que otra socia del centro de mayores ha presentado una denuncia, esta vez por agresión, contra el presidente del Centro, Antonio Hernández: "Todo es mentira, aquí no se le ha pegado a nadie y tenemos testigos; ellos lo que quieren es armar jaleo porque no han ganado las elecciones", afirma a La Opinión de Murcia.