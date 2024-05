Marta Castaño, premio nacional de poesía joven "Juan Ignacio González"

La navarra Marta Castaño (Pamplona, 1988) ha ganado la que es la primera edición del premio nacional de poesía joven "Juan Ignacio González", un certamen de nueva creación que se convoca en homenaje al reputado poeta asturiano y que edita la también asturiana BajAmar Editores con el amparo de la Feria del Libro de Gijón. El fallo se dio a conocer esta semana y premia un poemario inédito titulado "Higit", uno de los nombres para referirse a la diosa de la vida y la fertilidad en la mitología egipcia. Destaca el jurado que el galardón, otorgado por unanimidad, premia una obra que apuesta por "un ritmo rápido, en ocasiones desasosegante, en consonancia con el dolor que envuelve el poemario". Un dolor que, explica la autora, surgió de una enfermedad que sufrió su madre, a quien dedica todo el libro. "Fue curioso, porque supe que había ganado este premio justo el día después del Día de la Madre", se felicita.

Castaño es licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Navarra y graduada en Información y Documentación, y actualmente trabaja en una biblioteca. Entiende ella que de ahí surge el "poso lector" que el jurado destaca de su poemario. "En la carrera teníamos que leer unos tres libros a la semana, y ese hábito más o menos lo mantengo a día de hoy", explica. En su caso, esas lecturas suelen rondar la llamada literatura "intimista" en cualquiera de sus vertientes, aunque sobre todo en la poesía y los diarios.

El "germen" de lo que acabó siendo "Higit" nació allá por 2021 y fue madurando hasta que la autora lo dio por concluido el pasado año. "El libro fue mutando y no es lo que había comenzado a escribir, aunque sí mantiene parte de aquella esencia", relata la poeta. El jurado centra la temática de "Higit" con dos palabras, "dolor" y "enfermedad", y Castaño las comparte. "Cuento lo que sucedió a lo largo del año pasado, durante varios meses, a consecuencia de que mi madre sufriese un ictus hemorrágico. Todos mis libros tienen elementos en común, pero es verdad que en este poemario quizás el tema esté más centrado", concreta. Respecto a esos elementos en común en su obra, destaca las influencias mitológicas que le dieron, entre otras cosas, el propio título del libro y referencias a viejas leyendas que usa como reclamos en sus poemas. "El nombre de ‘Higit’, aunque el más conocido de esta diosa es ‘Heket’, lo encontré mientras me documentaba y me pareció especial, diferente. Me baso mucho en la mitología para hace una poesía de fantasía, incluso de terror. Esta diosa, a quien se le atribuía una cabeza de rana, me aportaba muchos elementos simbólicos", detalla.

El jurado del "Juan Ignacio González" –el fallo lo leyó en un directo en redes sociales el poeta que da nombre al premio– lo integran los autores Yasmina Álvarez Menéndez, Alberto Buitrago Jiménez, Marina Casado Hernández y Jorge Pozo Soriano. Y todos ellos destacan de "Higit", también, su aspecto formal, que apuesta por la ausencia de signos de puntuación y el uso del primer verso, destacado en negrita, como título del propio poema. Un detalle que Castaño explica que, en realidad, usó para no confundir al lector, ya que algunos poemas empiezan en minúscula y podrían interpretarse como una continuación de textos previos. La poeta, por último, explica estar inmersa en una celebración doble: a este premio –que recogerá en Gijón el día 10 de junio, como preámbulo de la Feria del Libro– se suma la inminente publicación, este mismo mes, de otro poemario titulado "Línea blanca".