Miles de personas de toda Mallorca llenan las calles del centro de Palma por el derecho a la vivienda y contra la masificación turística.

El esperado 25M ha llegado, y lo ha hecho superando con creces las expectativas. Si los convocantes de la primera movilización social por el drama de la vivienda convocada en Mallorca, Banc de Temps de Sencelles, ya mostraban días atrás su sorpresa por la acogida que estaba teniendo la iniciativa, este sábado su asombro está siendo más que notable. Y es que miles de personas de toda Mallorca han acudido puntuales a su cita de las 19 horas y han llenado las calles del centro de Palma.

Muchos de los manifestantes, entre los que se encuentran diferentes colectivos de la sociedad balear y mallorquina como el Grup Balear d'Ornitologia (GOB), el sindicato UGT, Salvem Mallorca, Salvem els Paisatges de Mallorca el STEI y Stop Desahucios, entre otros, además de diferentes personalidades políticas como Margalida Ramis y Carles Bona, del PSOE, se agolpaban ya desde primera hora de la tarde en las inmediaciones del Parc de ses Estacions para a las 19 partir juntos desde allí hacia el Passeig des Born pasando por las Avenidas, la calle Baró de Pinopar, las Ramblas, la calle de la Riera y la calle Unió.

Bajo el lema 'Mallorca no se vende', el río de gente se ha reunido con puntualidad inglesa en un recorrido que ha arrancado con un poco de retraso a la espera de organizaciones que habían comunicado su lleda y que por el momento discurre sin incidentes por las calles del centro de Palma.

Las proclamas están siendo diversas, desde gritos de "Qui estima Mallorca no la drestrueix", hasta pancartas con llamadas como “si nos niegan el techo nos niegan el futuro”. Los allí presentes, niños, jóvenes y mayores, no cesan su reivindicación por el derecho a la vivienda y contra la saturación turística en la isla.

Minutos antes del inicio de la marcha, los convocantes de la manifestación han afirmado que “esperamos que esto no empiece y acabe aquí y que la acogida que pueda tener esta manifestación por una vivienda digna no sea solo una expresión anécdótica y que se empiecen a diseñar políticas para la vivienda protectoras para la ciudadanía“. Por su parte, Alba Martínez, una afectada por la falta de vivienda asegura que "vengo porque hay que hacer algo con la vivienda en Mallorca, porque tengo dos hijos, estoy soltera y en poco tiempo me echan de casa y los precios son prohibitivos".

Miles de personas de toda Mallorca llenan las calles del centro de Palma por el derecho a la vivienda y contra la masificación turística. / DM

Un vídeo viral

Cabe recordar que el origen de esta marcha se inció con la publicación de un vídeo sobre la emergencia habitacional en la isla que puso del revés las redes sociales y tuvo eco en toda España.

Este sábado se ha llamado a salir a la calle para decir "basta" a la masificación, la destrucción del territorio y la desprotección que aqueja a los residentes. Se pedirá «responsabilidad" a las instituciones. "No queremos que Mallorca se convierta en un resort de lujo", avisaron los organizadores, que para este día solicitaron a la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad que los autobuses interurbanos TIB y los servicios de tren de SFM aumentasen horarios y frecuencias "para garantizar el derecho de todo el mundo a manifestarse", ya que estaba prevista, como así ha sido, una convocatoria masiva.