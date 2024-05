"Puedes ser muy buen músico, pero la mitad del éxito son las redes sociales"

El asturiano Diego Terente, de 36 años, es director artístico y cofundador de la discográfica Ataque! Se define como un "entrenador de artistas" que busca talento y trata de darle la máxima difusión. Está especializado en música urbana: rap, trap, reguetón... Mañana, domingo, en Laboral Centro de Arte, a las 12,30 horas, participa en una charla sobre la industria musical organizada por Emerxentes Asturias. Junto a él estarán en la mesa de intervinientes María Barrena, del grupo "Lofácil"; José Luis García, de "Elle Belga" y Sergio Valbuena, organizador del festival FIVO de videoclips y de Corto Gijón. La escritora y periodista Lucía López moderará y habrá concierto de "Milana bonita".

–La música urbana, ya es hegemónica en la industria musical actual.

–La gente joven hace mucho trap y mucho reguetón porque producir ese tipo de música en tu casa es fácil. Pero se fijan mucho en las grandes estrellas musicales, en sus coches, relojes, la ropa, los aviones.... Y cuando van a negociar con la discográfica se dejan cegar por los números, por el dinero. Se fijan en el adelanto que les van a dar y dejan de lado los porcentajes que se llevarán o el tiempo que firmarán de vinculación con la compañía. Y luego viene el clásico estigma de las discográficas: es que me engañaron, dicen.

–Los músicos necesitan una formación en negocio musical.

–Al menos un conocimiento básico. La gente piensa que es algo sencillo: venga, subo una canción a Spotify y a cobrar. No es así, detrás hay mucho trabajo.

–¿Hay una imagen engañosa en cuanto a la facilidad de difundir música en las plataformas digitales?

–Es un espejismo. Las plataformas digitales consiguieron democratizar la música, que todo el mundo pueda hacer música y que te puedan conocer en cualquier parte del mundo. Sí, cualquiera puede hacer música, pero también hay mucha gente haciendo música. Se suben cien mil canciones a la semana y tendemos a fijarnos en los casos de éxito, pero no nos damos cuenta de que, de esas cien mil, solo triunfó una y el resto hicieron cero plays. No es todo tan sencillo como azotar algo a Youtube o Spotify y echarse a vivir de la suerte a ver qué pasa. La suerte es un componente fundamental, pero que buscarla. Hay que diferenciarse.

–¿Los jóvenes músicos son víctimas de las plataformas?

–Completamente. Víctimas de las plataformas y de la imagen de los artistas que triunfan, que crean una falsa expectativa. Parece que dicen: yo vengo de la calle, hice cuatro canciones y me forré. Pero lo que no estás viendo es el curro diario que hay detrás, todo el equipo que hay detrás. Bad Bunny o Rosalía, las superestrellas, no están ellas solas.

–¿Tanto dependen los músicos de sus redes?

–Tengo casos de artistas que te dicen que la red social no les gusta, que no le gusta exponer su vida. Es muy loable, pero entonces vas a competir en desventaja con el resto de artistas que tienen una buena imagen en redes sociales. A día de hoy tienes que amoldarte a la imagen que te imponen las plataformas. Puedes ser muy buen músico, pero el 50% de tu éxito musical son las redes sociales.

