El Gobierno no logra consolidar el reparto de 347 menores migrantes no acompañados

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este martes, contaba con 35 millones sobre la mesa: un fondo de 15 millones para financiar la atención de niños y niñas migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla, y otros 20 para el reparto de unos 350 menores no acompañados por todo el territorio nacional. Lo primero fue aprobado; lo segundo, para pesar del gobierno central y el canario, no.

Ante los medios, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha mostrado su sorpresa ante el "bloqueo" de algunas comunidades populares, que no han apoyado la dotación presupuestaria de 20 millones. Estaba destinada a la acogida de 400 niños, niñas y adolescentes, 347 de los cuales se trasladarían desde Ceuta, Melilla y Canarias a otras regiones, mientras que otros 53 se quedarían en esos territorios tensionados. Todo ello se haría "en base a los mismos criterios" que tenían "asignados y trabajados previamente" con las comunidades autónomas. Pero, por el momento, tendrá que esperar.

La titular de la cartera de Juventud e Infancia asegura que no entiende que algunas comunidades rechacen ahora los criterios que ya se aplicaron en la distribución de menores en 2022 y 2023, aprobados por todas las comunidades. "La presencia de partidos de extrema derecha en algunos gobiernos habrá afectado", ha dejado caer.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid, una de las que han votado en contra, ha reiterado que los criterios deben modificarse antes del reparto. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, asegura que cuando fueron aprobados en 2022 "no estábamos inmersos en esta crisis migratoria" y las comunidades no contaban con la presión que sí sufren ahora.

"Acuerdo unilateral"

Pero no ha sido el único motivo del 'no' de esta tarde. Pese a su petición de la modificación de criterios, y a "considerar que el reparto es irreal", puesto que a Madrid llegarían 30 menores no acompañados con una dotación de 1,6 millones de euros cuando, en lo que llevan de 2024, han atendido a "más de 1.100 con un importe de cerca de 30 millones", Dávila ha indicado que "las comunidades venían, en su inmensa mayoría, dispuestas a aprobarlo".

Sin embargo, solo unas horas antes de que finalizase la Conferencia Sectorial, el Gobierno canario anunciaba haber llegado a un acuerdo con el estatal para cerrar el texto legal que, por primera vez, haría obligatorio el reparto de niños y adolescentes migrantes entre todas las comunidades autónomas.

La consejera de Madrid admitía su "perplejidad" al "conocer la noticia de este "acuerdo unilateral con el Gobierno de Canarias", y criticaba que no se hubiera tenido en cuenta a ninguna de las comunidades autónomas afectadas. Es decir, "prácticamente todas". Tanto el Gobierno estatal como el canario insisten en que las negociaciones seguirán y que el texto todavía tiene mucho camino por delante: no se queda en acuerdo de hoy.

Canarias "no aguanta más"

Así lo ha recalcado Candelaria Delgado, consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias que, si bien entiende "los puntos de vista tratados por el resto de comunidades autónomas", ha recordado que mientras algunas atienden a 400, 500 o 600 menores no acompañados, en las islas hay más de 5.600. Una "situación límite" que, ha indicado, no tiene el resto. Solo en los primeros nueve días de junio, a Canarias han arribado 200 menores no acompañados.

Por todo, esperan que tanto la propuesta del cambio legislativo como la aprobación del reparto de estos 347 menores migrantes, que se abordará en la próxima Conferencia Sectorial -y que previsiblemente se celebre pronto y en Canarias- sigan avanzando.