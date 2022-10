Ellen MacArthur, premio "Princesa" de Cooperación: "Necesitamos nuevas ideas de cómo eliminar envases innecesarios"

La regatista Ellen Patricia MacArthur (Whatstandwell, Inglaterra; 1976) es historia de la navegación por haber sido la más veloz de todos los tiempos dando la vuelta al mundo en solitario. Nunca pensó que su vida la llevaría lejos del mar, pero precisamente en el mar tomó conciencia de que había que transformar los hábitos de producción y consumo de todo el planeta porque la limitación de recursos apremiaba y la contaminación por plásticos tambien. Creó la Fundación Ellen MacArthur con ese ambicioso objetivo de “luchar para una mejor utilización de los recursos naturales” y ese tesón le ha valido el Premio "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional. Por su “capacidad de promover alianzas con gobiernos, empresas, instituciones científicas y sociedad civil” para reducir la contaminación por plásticos, dijo el jurado.

Ellen MacArthur responde a un cuestionario de LA NUEVA ESPAÑA en el que, con ese mismo espíritu de los recursos limitados -en este caso, quizá su tiempo- pide que solo se le planteen cinco preguntas. En una semana sus lecciones y sus aprendizajes los expondrá en Asturias. Será una de las premiadas que intervendrá en la ceremonia de entrega de los Premios "Princesa".

-Explique a un niño qué es la economía circular.

-Siempre lo planteo de una manera muy sencilla... una línea recta se convierte en un círculo. En la economía lineal actual extraemos recursos de la Tierra, los convertimos en algo y luego -a menudo muy rápidamente- los tiramos. Es un poco como una línea recta, de la que las cosas se caen al final. Pero si se convierte esa línea recta en un círculo, ¡todo cambia! Aquí las cosas fluirían en círculos, regenerándose. Nos desharíamos de todos los residuos, utilizaríamos los materiales una y otra vez (a su vez, quitaríamos menos de nuestro planeta, dando a la naturaleza más espacio para regenerarse), y devolveríamos los nutrientes vitales al suelo, mejorando la calidad de nuestras tierras de cultivo. La economía circular nos ofrece la oportunidad de legarles a nuestros hijos un mundo en el que la economía prospere junto a la naturaleza, en lugar de hacerlo contra ella. Nos permite abordar algunos de nuestros retos más acuciantes, como la pérdida de biodiversidad y el arreglo de nuestro clima. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar.

-¿La clave es que la innovación tecnológica haga que el reciclaje sea infinito, o que la humanidad cambie su modelo de usar y tirar?

-No podemos reciclar para salir de esta crisis. Por ejemplo, la contaminación por plásticos, es un ejemplo visible del fracaso de nuestro actual modelo económico. El coste de recoger la contaminación por plástico que ha entrado en el océano es mucho mayor que el de evitar que llegue allí en primer lugar. También hay que tener en cuenta que la contaminación por plástico daña la naturaleza en su camino hacia el océano. Es más eficaz centrarse en detener el flujo de residuos plásticos. Aquí es donde entran en juego los principios de la economía circular. Queremos que los plásticos permanezcan en la economía, que conserven su valor y que no lleguen nunca al medio ambiente. La innovación es fundamental, pero no sólo para el reciclaje. Necesitamos nuevas ideas sobre cómo eliminar los envases innecesarios y utilizar menos plásticos vírgenes. También necesitamos que las empresas aumenten masivamente sus ambiciones y acciones en torno a los modelos de reutilización de los envases de plástico. El potencial es enorme.

-¿Qué experimentó como navegante en solitario en sus largos viajes que le hizo reflexionar tanto? ¿Habría liderado la economía circular si no hubiera sido navegante?

-En mis viajes en velero alrededor del mundo todo estaba contabilizado. Cada gramo de comida, cada vaso de agua dulce. Fui muy consciente de mis recursos, y del hecho de que eran finitos. Sabía que si se me acababa el combustible, el agua dulce o la comida, tendría un problema enorme. Me pondría en una situación de vida o muerte e, inevitablemente, mi viaje fracasaría. Mi barco era mi mundo... Pero pronto me di cuenta de que nuestro mundo no es diferente, salvo que gestionamos nuestra economía como si no hubiera límites para los recursos disponibles. Los principios de la economía circular consisten en reconocer esto y rediseñar nuestros sistemas no sólo para permitir que los materiales fluyan dentro de la economía (reduciendo masivamente la necesidad de más extracción), sino también para ciclar los materiales biológicos y ayudar a la naturaleza a prosperar. Desde muy joven, siempre quise ser navegante. Nunca pensé que la navegación me alejaría del mar... Realmente fue la decisión más difícil que he tomado para entrar en el mundo de la economía y fuera de la navegación, ¡pero no me arrepiento!

-¿Qué entienden mejor los gobiernos, el agotamiento de los recursos naturales o la toxicidad generada por un mundo lleno de residuos plásticos?

-En marzo de este año, 175 países se reunieron en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y acordaron la necesidad de un tratado mundial para hacer frente a la contaminación por plásticos. Esta fue una muestra de cómo los gobiernos de todo el mundo reconocen que debemos afrontar urgentemente esta crisis. Tanto el agotamiento de los recursos naturales, como la toxicidad generada, están actualmente inextricablemente unidos, ya que tenemos mucha linealidad en el funcionamiento de nuestra economía. Todos podemos verlo. Todas las comunidades, todos los países se ven afectados por la contaminación por plásticos. La presión para actuar ha venido de los gobiernos, de la sociedad en general, pero también de las empresas. Las empresas líderes reconocen que las cosas deben cambiar. Cuando se inicien las negociaciones de un tratado el mes que viene tendremos una oportunidad única para llevar los plásticos a la economía circular y detener el flujo de residuos plásticos en el medio ambiente.

-Señale una empresa o entidad que haya puesto en marcha una iniciativa o práctica de economía circular que haya resultado muy eficaz.

-Aquí en España, hace unos años lanzaron su plan circular 2030, que introduce los principios de la economía circular en su estrategia de crecimiento. El plan abarca un amplio abanico de sectores, desde la reducción de los residuos alimentarios hasta la atención al ciclo de vida de los productos. Esta amplitud es importante si queremos adoptar con éxito una economía circular. Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en el impulso de las iniciativas de economía circular, pero es vital que las empresas también se impliquen. Un ejemplo de empresa española que ha desarrollado un modelo de negocio innovador basado en los principios de la economía circular es Bumerang. Ha diseñado un sistema de envases retornables para el sector de la restauración, lo que significa que los restaurantes pueden sustituir los envases desechables de comida para llevar por algo que puede devolverse y utilizarse una y otra vez. Sus cuencos tienen una vida útil de hasta 200 usos. Las empresas, los responsables políticos, las ONG y la sociedad en general deben implicarse si queremos pasar a una economía circular.