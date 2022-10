Los fans de la Corona hicieron cola para ver a la Familia Real: "El premio es estar aquí"

Los fans de la Familia Real y la monarquía ganan por goleada a los críticos y republicanos durante la Semana de los Premios en Oviedo. Y esta goleada se dispara el día de la ceremonia para entregar los "Princesa de Asturias". Delante del Hotel de la Reconquista y del Teatro Campoamor es imposible encontrar un hueco libre –desde la zona de las vallas– para poder ver bien quién entra y quién sale. Pero no a la hora de la ceremonia o cuando los premiados y los Reyes salen camino del teatro, sino que mucho tiempo antes.

En esto de coger sitio y con buena vista es experta Marisa Iglesias, una fija del Campoamor año tras año, tantos que ya pierde la cuenta. La ovetense se plantó delante del teatro al mediodía, cuando los técnicos de TVE trabajaban en el montaje y la policía comenzaba a tomar posiciones. Le quedaban por delante seis horas y media hasta que comenzara el paseíllo por la alfombra azul.

Un tiempo que este 2022 se le hizo algo más largo porque a su lado no estuvo Choni Berdayes, su amiga y compañera de fatigas en acudir a aplaudir a la Familia Real cada que vez que viene a Asturias. Berdayes no anda bien de salud y ha tenido que resistirse a la cita en Oviedo. "Me hace mucha ilusión estar aquí, aunque lo lamento por Choni", señala Iglesias, quien tiene una edición de los premios "Princesa" favorita entre todas: la de 2019 cuando por primera vez acudió Leonor, a la que ve de repente "muy mayor" como A su hermana. "Para nosotros el premio es poder estar aquí hoy", resume.

A su lado le secunda Marisa Varas, recién unida al grupo. En su caso es el Rey Felipe su preferido: "Pero es que toda la Familia Real es muy guapa, me rechiflan". Varas, de Gijón, cree que los premios son importantes para Asturias y hay que "vivirlos".

Una marabunta de público engulló a ambas horas después, a medida que avanzó la tarde. Banderas de España, de Asturias, carteles con fotos de los Borbones o mensajes para Leonor se pudieron ver por todo el centro de Oviedo, entregado a los premios.

Si Leonor y su padre concentran la mayor parte de fans, también tiene su público la Reina Sofía, una fija en la ceremonia. Los jóvenes Alejandro Fernández y Lucía de Fuentes, de Mieres, llegaron a las dos de la tarde a Oviedo para coger sitio y poder verla. "Somos fans de la Reina emérita", dijeron ambos. Su premiado favorito: "Juan Mayorga que lo tuvimos que estudiar en la EBAU".

Por una cosa u otra, los "Princesa" conectan con la calle.