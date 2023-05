La icónica actriz estadounidense Meryl Streep (1949), la intérprete más nominada a los Premios "Oscar" de la historia, la "chica más trabajadora del cine", como la definió la también actriz Julia Roberts hace solo unos años tras compartir reparto, es la nueva ganadora del premio "Princesa de Asturias" de las Artes. “Me siento muy honrada de recibir este prestigioso premio de uno de los países y culturas con más talento del mundo. Mi más sincero agradecimiento a Sus Majestades y a Su Alteza Real y tengo muchas ganas de conocerlos en octubre y pasar un tiempo en su hermoso país”, ha agradecido la artista.

Un premio para el que fue propuesta por Pedro Almodóvar -también él premiado en la misma categoría en 2006- y que hace justicia a una de las mujeres con la carrera más prolífica, sólida y versátil de la historia del séptimo arte. "Es una de las mejores actrices contemporáneas", dice el jurado en su acta. Para Almodóvar "pocas actrices en la historia del cine americano poseen la versatilidad de Meryl Streep, actriz de amplísimos registros que domina todos los géneros, la comedia, el drama, el musical, etc. Todo lo hace bien y todo lo hace con naturalidad y verdad”.

En concreto, sobre sus méritos detallan los miembros del jurado que se le concede el premio "por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, con la virtud de subrayar que los seres humanos, y concretamente las mujeres, deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia".

"A lo largo de cinco décadas, Meryl Streep ha desarrollado una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos, que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador. La honestidad y responsabilidad en la elección de sus trabajos, al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes, traspasan la pantalla y los escenarios con una impecable técnica interpretativa, armada únicamente con su gestualidad, voz y mirada", sigue el juicio del jurado.

Además de su solvente dedicación profesional, que la ha convertido en un icono de la cultura popular en todo el mundo, Streep también está involucrada en proyectos que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer y la visibilidad de la representación femenina en Hollywood. Cualidades que seguro se conjugaron a ojos del jurado de los premios "Princesa de Asturias" que estrenan, con éste de las Artes, los otorgados de la edición 2023.

De hecho, el jurado apunta que Streep es una "activista incansable a favor de la igualdad; con su talento y rigor, ha posibilitado que diferentes generaciones disfruten de interpretaciones inolvidables, conquistando el respeto que este gran arte merece".

Son cerca de cincuenta años los que lleva Meryl Streep en escena, desde que debutó en el teatro en 1971, realizando su primera película en 1977. En su filmografía están trabajos que ya son clásicos del cine, como "Kramer vs. Kramer", "La decisión de Sophie", "La mujer del teniente francés"; "Memorias de África", "Se acabó el pastel", "Un grito en la oscuridad", "Los puentes de Madison", "La dama de hierro", "El diablo viste de Prada", "El ladrón de orquídeas"... Los premios nunca le han sido esquivos y mucho menos las nominaciones. Posee el récord absoluto de nominaciones a los premios Oscar (21) y Globos de Oro (32) y es una de las dos actrices vivas que ha logrado el galardón de la academia estadounidense en tres ocasiones y tiene también varios Emmy, premios del Sindicato de Actores e incluso en 2017 le otorgaron el Premio Cecil B. Demille en honor a toda su carrera.

En su adolescencia Meryl Streep recibió clases de ópera ya que también se le reconocía una buena voz que le hubiera podido llevar por el camino de la música, pero siempre prefirió la interpretación. Eso sí, se ha aprovechado de esa voz para interpretar algunos éxitos de taquilla como "Mamma Mia!".

Su compromiso social

En la biografía de Meryl Streep es también muy destacable su labor filantrópica y su comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad de género. Ha sido miembro del consejo asesor de la organización Equality Now y en 2018 participó en el documental This Changes Everything, sobre la discriminación de género en Hollywood.

Los diecinueve miembros del jurado de esta XLIII edición tuvieron ayer martes su primera reunión en Oviedo y debían elegir entre 44 candidatos de veinte nacionalidades. El debate, intenso, llegó pronto a buen puerto. El premio de las Artes, que el pasado año recayó conjuntamente en la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés, distinguió en anteriores ediciones a cineastas como Martin Scorsese, Francis Coppola y Woody Allen, a los músicos Paco de Lucía y Bob Dylan, a la artista de performance Marina Abramovic o al arquitecto Norman Foster. En cuanto a actrices, Meryl Streep, le toma el relevo a Nuria Espért, galardonada en 2016.

El jurado, al completo

El jurado de este año del premio de las Artes lo presidía Miguel Zugaza, director del Museo Bellas Artes de Bilbao y lo componen, además, el director de música asturiano Aarón Zapico Braña (que actúa como secretario): la directora del festival PhotoEspaña de fotografía y artes visuales, Claude Bussac; la presidenta de la Academia del Cine, Cayetana Guillén Cuervo; la comisaria de arte y crítica, María de Corral López-Dóriga; el presidente de la Fundación Casa de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo; el actor y director Josep María Flotats i Picas; el artista visual Dionisio González Romero; el director de cine Sergio Gutiérrez Sánchez; la directora de Arco, Maribel López Zambrana; el periodista Antonio Lucas Herrero; el director artístico de teatro Joan Matabosch Grifoll; la directora de escena y dramaturga Helena Pimenta Hernández; la neurobióloga y promotora musical Sandra Rotondo Urcola; la experta en arquitectura Martha Thorne; la pianista Rosa Torres-Pardo, residente de la Sociedad de la Ópera de Nueva York: la diseñadora y arquitecta asturiana Patricia Urquiola Hidalgo; el gestor cultural Carlos Urroz Arancibia; y el artista Tadanori Yamaguchi.

Si la Fundación Princesa logra que Meryl Streep haga una alto en su trabajo para recibir su premio en Asturias, sin duda la alfombra azul de los premios será más alfombra roja que nunca.