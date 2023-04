El jurado de las Artes abre el nuevo curso de los premios "Princesa de Asturias"

Los premios "Princesa de Asturias" empiezan un nuevo curso con la asignatura de Artes. Los diecinueve miembros del jurado de esta XLIII edición tuvieron ayer su primera reunión en Oviedo para elegir entre cuarenta y cuatro candidatos de veinte nacionalidades. Hoy se sabrá a mediodía el primero de los ocho galardones que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias.

Debutan este año Martha Thorne, Cayetana Guillén Cuervo, Rosa Torres-Pardo y Maribel López

Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, preside a diez hombres y nueve mujeres, cuatro de las cuales debutan como miembros del tribunal, entre ellas la arquitecta Martha Thorne, que destacó la presencia de creadores que recuerdan "que la cultura es de todos". La pianista Rosa Torres-Pardo habló del "honor" que supone debatir sobre unos candidatos que son "muchos y muy buenos". La directora de la feria de arte ARCO, Maribel López, asumió la "responsabilidad enorme" de tomar una decisión, y lo hace con la mente muy abierta.

El premio de las Artes, que el pasado año recayó conjuntamente en la cantaora Carmen Linares y la bailaora María Pagés, distinguió en anteriores ediciones a cineastas como Martin Scorsese, Francis Coppola y Woody Allen, a los músicos Paco de Lucía y Bob Dylan, a la artista de performance Marina Abramovic o al arquitecto Norman Foster.

En los pasillos del hotel Reconquista se apuntaba ayer la posibilidad de que las artes plásticas fueran las elegidas con algún nombre de la talla de Cristina Iglesias. El mutismo entre los jurados al respecto, en cualquier caso, era total.

Miguel Zugaza atendió a LA NUEVA ESPAÑA antes de que se cerrara la puerta de la sala de reuniones. Una década de experiencia como jurado. "Siempre es una cita extraordinaria. Solía decir Plácido Arango que lo importante de los premios son los premiados, pero también los jurados. Representamos a disciplinas muy diferentes del arte, que tiene una capacidad de fragmentación importante, y es muy enriquecedor escuchar las defensas de los músicos hacia los músicos, por ejemplo, y tratar luego de llegar a un consenso".

"El Bellas Artes de Asturias es uno de los museos con mejor trayectoria en décadas" Miguel Zugaza - Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao

El Museo de Bellas Artes de Bilbao afronta unas obras de gran envergadura: "Han empezado ya, lo que en las circunstancias actuales es muy importante. Y en dos años tendremos el nuevo edificio ideado por Norman Foster y Luis María Uriarte, una nueva galería que sobrevuela los edificios existentes y es como un tercer edificio". El Bellas Artes de Asturias también encara su propia ampliación: "Lo sigo con mucha atención y con mucha admiración. Es uno de los museos españoles que mejor trayectoria lleva en las últimas décadas, haciendo una colección extraordinaria con una personalidad muy singular. Y con el gran espaldarazo que significó la primera fase y ahora culminando con el proyecto final de ampliación. Se postula como un referente muy importante entre los museos españoles. Y le puede aportar la parte que no se ve, los almacenes, restauración... Todo lo que falta para un programa expositivo o el cuidado de la colección va a estar alojado para completar el puzzle que ideó Patxi Mangado y unir esas piezas diferentes",

La manzana de los museos (Arqueológico, Iglesia, Catedral, Bellas Artes) "sin duda contribuirá a enriquecer la oferta cultural de Oviedo y de su centro histórico, fue muy inteligente lo que hizo Mangado de abrir el museo a la plaza de la Catedral sin quitar el valor a los edificios existentes, y se ha notado en el incremento de visitantes. Admiración total al Museo y a su director, Alfonso Palacio. Tuve el honor de presidir el tribunal que lo eligió y no nos equivocamos".

"No veo con temor la IA; la sociedad, ya en la escuela, se debe alfabetizar en la imagen" Claude Bussac - Directora del certamen PhotoEspaña

Está más cerca que nunca la aprobación de la Ley de Mecenazgo: "No conozco los detalles, pero siempre es algo que puede ayudar a la sensibilización de lo privado con la cultura de lo público, pero no tiene que significar que lo público deje de tener responsabilidad sobre las cuestiones culturales".

Claude Bussac, directora del festival de fotografía PhotoEspaña, vuelve a ser jurado por segunda vez: "La experiencia del año pasado fue fantástica. La diversidad de jurados con horizontes muy diferentes y candidaturas hace que las conversaciones sean muy profundas. En el arte las disciplinas se van fundiendo. Sería una gran alegría que ganara alguien de la fotografía, pero estas discusiones nos hacen ir más allá de nuestra disciplina".

La revolución de la Inteligencia Artificial afecta especialmente a la fotografía: "Se vive con curiosidad. Hay quien lo ve con temor, pero yo no, en el campo de la imagen llevamos evolucionando mucho tiempo, es un arte con pocos años en la historia".

En ese constante movimiento es muy importante encuadrar "cómo se ha reivindicado el papel del autor: todos podemos hacer fotografía pero no todo el mundo es autor. Constato un interés por la fotografía vernacular. Todo lo que es cuestionar la forma del relato me parece interesante. Lo que sí es importante es hacer en paralelo una alfabetización visual. Ya que es un modo de expresión universal, la sociedad, ya desde la escuela, se debe alfabetizar en la imagen, porque no es solo lo que vemos, sino lo que somos". Esencial: "Diferenciar lo falso de lo cierto, o saber interpretar que a veces con lo falso se cuentan también relatos que dicen cosas de verdad. El foco tiene que ir más en los valores. Todos escribimos, ¿y qué distingue a un verdadero autor? Su voluntad de hacerlo con un proceso creativo".