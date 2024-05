¿Por qué las banderas de salvamento de Gijón llevan estos símbolos? Forman parte del plan local para tener "las mejores playas de España"

«Nadadores y perros somos incompatibles; nos cogen los neoprenos», dicen los bañistas sobre la ausencia de los canes

A pesar de que el inicio de la temporada de baños no vino acompañado de temperaturas altas, los socorristas ya hicieron acto de presencia en las playas urbanas con sus nuevos uniformes. En la de San Lorenzo vigilaron a decenas de surfistas y a varios grupos de nadadores de aguas abiertas que no faltaron a su cita diaria con el mar a través de un arenal en el que desde ayer y hasta octubre no habrá perros. «Estamos encantados. Nosotros lo celebramos», aseguró Marisa Montero, una de las asiduas a dar brazadas desde la escalera 2 de San Lorenzo, conocida popularmente como la «rampla».

Respecto a la incorporación del servicio de salvamento desde este miércoles y hasta el 15 de octubre, Montero se mostró positiva. «Es una seguridad para nosotros, que nadamos durante todo el año», reconoció después de bracear más de 2.000 metros junto a sus compañeros Raquel Miranda, Pablo Sánchez, Eleanor Allen, Alfonso Fernández y Ánxelo Estévez. En cuanto a la ausencia de los canes, Montero defendió que «somos incompatibles porque la gente suelta a los perros desde arriba, te cogen los neoprenos y la ropa y no es muy agradable».

De acuerdo con sus palabras se mostró Sánchez. «Lo vemos bien porque son bastante molestos», señaló, antes de añadir que «para nosotros es importante que estén los socorristas, porque aunque llevemos boyas y compitamos está bien tener esa vigilancia». «Va uno con más tranquilidad», aseveró. Sobre la temperatura del agua, ambos dijeron que «sigue estando fría». «Nuestros termómetros nos marcaban 13 grados y eso para mayo es poco», explicó Montero.

Quienes también llevaron a cabo su respectivo recorrido desde la Escalerona fueron Luis Ángel Resch, Teresa del Riego, Victoria Jove y Mercedes Álvarez. «Nosotros nos bañamos durante todo el año, pero se puede considerar que hoy fue un reagrupamiento», reconoció Resch, a quien «lo de incrementar el servicio de socorristas nos parece bien porque ya habíamos comentado nosotros que en octubre hace buen tiempo y suele haber gente bañándose», argumentó Resch, que aplaudió que ya ondearan las banderas –en este caso amarillas–. «Que estén ahí y nos digan que hay que tener cuidado porque hay corrientes nos da mayor seguridad», resaltó.

De cara a las próximas jornadas de baño, Montero puso el foco en que «estamos esperando a que pongan las boyas». «Aunque nosotros salimos a mar abierto, las boyas siempre sirven como referencia».