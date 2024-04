Adiós a Cifras y Letras: boicotean el concurso tras la despedida de su concursante

El joven Álvaro Gamboa se puede decir que ha hecho historia en Cifras y Letras. El concursante ha mantenido a casi medio millón de espectadores enganchados al televisor cada tarde en 'La 2' y ha dejado a todos boquiabiertos con su capacidad para resolver complicadas ecuaciones matemáticas.

En la actualidad, los concursos de la televisión actual se caracterizan (sobre todo los principales como Paspalabra o Reacción en cadena) por tener a sus 'héroes' que acompañan cada tarde a los espectadores y, además, ya se familiarizan con ellos. Hablamos de los Mozos de Arousa en Reacción en cadena (Telecinco) o Moisés y óscar en Pasapalabra.

Bien, pues hace unas semanas Cifras y Letras encontraba a una de esas leyendas que llegó a convertirse en todo un fenómeno, sobre todo a través de los comentarios que se generan en las redes sociales, casi tantos que ya superaría a los dos rivales de Pasapalabra en interacción.

Álvaro Gamboa ha triunfando en este concurso. Tal y como cuenta Informalia, este joven de 18 años y natural de Madrid es todo un portento de las matemáticas. Estudia Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y entre sus logros está haber ganado de la medalla de oro en la Olimpiada Española de Matemáticas y la medalla de bronce en la Olimpiada Internacional celebrada en Oslo. Además, Álvaro cuenta ya con varios hitos. Es el concursante más joven desde que se emite este formato en televisión. Además, en sus primeros quince días de concurso llegó a acumular 3.700 euros.

"El otro día también en menos de dos segundos, impresionante." "Ha hecho ese cálculo en 5 segundos". "Es un portento" ".Es un máquina, lo del cálculo es increíble", celebraban varios usuarios a través de la red social X (antigua Twitter).

No obstante, la aventura de Álvaro ha llegado a su fin. "Drama en el programa. Ha llegado el momento de decir adiós a Álvaro y dar la bienvenida al nuevo gallo del corral. Samu ha jugado increíble y es un merecido puesto. Álvaro, ¡qué decir, si ya vives en nuestros corazones!"

Muchos usuarios han reconocido en X su malestar por la salidad del concursante e incluso amanezaban cond ejar de ver el concurso. "No lo voy a ver mas me niego". "Esto es injusto . Dadle una oportunidad aunque sea como profesor de cifras". "No lo veo más, yo solo soy team Álvaro".

Subida de audiencia y adiós

El programa de La 2 ha encontrado todo un filón con el joven concursante. En una franja horaria un poco diferente a la del resto de concursos que se emiten en la televisión en abierto (Cifras y Letras comienza alas 21.30), el espacio ha ido sumando adeptos gracias al tirón de su concursante. El joven trata de pelear, sin éxito, por el bote acumulado, ese que ya supera los 85.000 euros.