Los arietes del filial sí marcan

Con el debate abierto en el primer equipo ante la falta de gol, con especial mirada hacia Djurdjevic, que aún no ha estrenado su casillero como goleador, en el Sporting B sí han llegado los tantos. El gol se paga. Y el equipo sportinguista lo hizo con el serbio. A él se sumaron para el filial Gorka Santamaría y Neftalí (ambos hicieron la pretemporada bajo las órdenes de Baraja) y ambos, ya marcan con el equipo de José Alberto López.

El futbolista vasco acumula dos tantos de forma consecutiva tras ver puerta en Las Gaunas y confirmar su puntería en el encuentro del domingo ante la Real Sociedad B. Su gol en el descuento, de delantero cazagoles, supuso un punto para el filial gijonés. "Sentí una emoción inmensa por poder hacer ese gol en el último minuto, es una recompensa al equipo y por ello fue especial", afirmó el futbolista al término del encuentro del domingo.

Un choque en el que se estrenó Neftalí Manzambi. Y el suizo arrancó por la puerta grande, marcando. Tras una primera parte en la que actuó como '9' en solitario y en el que apenas entró en juego con una Real Sociedad B dominando con claridad todos los aspectos del partido, el delantero mostró su potencia física en los segundos 45 minutos. Arrancó con potencia desde la izquierda, aguantó con fuerza balones de espalda a portería y quiso ser protagonista cuando el conjunto rojiblanco lo necesitaba. A ello le sumó el tanto que suponía el 1-2 tras aprovecharse del despeje de Zubiaurre después de una magistral falta botada por Pedro Díaz en la frontal del área.

Los mejores minutos despachados por el Sporting B coincidieron con ambos jugadores en el rectángulo de juego ya que Santamaría inició el duelo desde el banquillo. Se entendieron a la perfección y sus goles le dieron un importante punto a los rojiblancos. "Cuanta más competencia exista en el equipo es mejor para todos, así no te relajas. Para Neftalí es complicado por el hecho del idioma y el estar fuera de casa", indicó Santamaría. Y es que el vestuario del filial ha acogido al suizo con los brazos abiertos para que se acople cuanto antes a la dinámica del conjunto que dirige José Alberto López.

El vasco y el suizo están llamados a formar un dúo letal en la categoría de bronce para marcar las diferencias y llamar la atención de Rubén Baraja. En el caso de Santamaría, en caso de debutar en Segunda División, no podría retornar al equipo filial por lo que sus miras podrían ser a largo plazo. No en vano, su contrato es por un año en el filial, con opción a prolongar su estancia en el Sporting en tres años más, ya con el primer equipo. Por su parte, Baraja avisó el viernes sobre Neftalí que "siempre que no participe con nosotros es importante que tenga continuidad en el B para que esté activo y con confianza". Su recado tuvo su primera respuesta positiva y ambos prometen seguir haciendo goles para llamar su atención.