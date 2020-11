"Estamos ahí, pero esto es muy largo". David Gallego, entrenador del Sporting, huye de cualquier tipo de euforia por el birllante inicio de temporada protagonizado por el equipo. "Desde un inicio de temporada no hemos planteado ningún tipo de clasificación, nos planteamos modelo y valores y no nos vamos a salir de ahí", recuerda sin querer pronunciarse dónde puede estar el techo de los rojiblancos. "Algo estaremos haciendo bien cuando llevamos 22 puntos. Sabemos nuestras señas de identidad y sabemos que esto es día a día, una liga muy igualada y queda tanto que no nos vamos a despistar. A seguir creciendo y así hasta donde nos tenga que llevar", subraya el preparador de los gijoneses antes de visitar al Mirandés.

El buen comienzo de temporada no es la única buena noticia para un Sporting que hoy conoció la convocatoria de Manu García para la selección española sub-21, sumándose a la que, hace días, incluyó a Bogdan en la lista de Ucrania sub-21. "Estamos muy felices por Manu y por Bogdan. Son premios para ellos, pero también tenemos que felicitar al grupo. Si el equipo no rinde y no está al nivel, al final es difícil que los jugadores destaquen. Es importante que haya jugadores que vayan a sus selecciones, aunque eso suponga que seamos menos competitivos el fin de semana. No porque no tengamos jugadores para sustituir, sino porque tenemos dos menos para elegir", explica David Gallego.

En cuanto al duelo ante el Mirandés, el entrenador rojiblanco asume el conocimiento de José Alberto, técnico rival, sobre un conjunto al que dirigió la pasada campaña. "Hoy en día con los medios que tenemos todos conocemos prácticamente a todas las plantillas. Él un poco más porque ha trabajado con los chicos y alguno los tuvo desde la base, pero todos conocemos a todos", detalla. No cree que sea un motivo para introducir cambios. "No sé lo que van a hacer ellos, lo que sí sé es lo que vamos a hacer nosotros. Eso lo tenemos muy claro. Esperamos algo muy parecido al Castellón. Las estadísticas nos dicen que es un equipo con alto índice de posesión y lo que hemos visto lo confirma", sentencia.

David Gallego recuerda que "la clasificación no nos va a condicionar, ni para bien ni para mal. Nos dedicamos a crecer en nuestra idea y nuestro modelo de juego", aunque tiene en cuenta que los tres recién descendidos han iniciado la temporada a un ritmo fuerte, lo que puede invitar a pensar que estará especialmente caro el ascenso directo, zona ahora ocupada por el Sporting. "Eso nos dice que estos tres equipos tienen un potencial económico muy superior al resto y que es probable que puedan estar ahí, pero sabemos que es una categoría muy igualada. No me precoupa la fatiga. Si el equipo va creciendo estaremos más cerca de lo que queremos. Habrá momentos para todos los jugadores. Todos están muy enchufados y con muchas ganas de participar. Están al servicio del equipo y del cuerpo técnico para estar preparados para cuando se les necesite. Esperamos que participen muchos, pero lo más importante es que los que participen, sean más o menos, sea para que el equipo se beneficie. Será nuestro éxito a final de temporada", concluye el entrenador del Sporting.