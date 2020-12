"No fue el cansancio". Manu García se alinea con David Gallego a la hora de descartar la falta de rotaciones como una de las causas de que el Sporting viera remontada su ventaja en Las Palmas con tres goles en la segunda parte. "Al final ellos nos plantearon algo diferente, empezaron con fuerza y sabíamos que los primeros quince minutos iban a ser importantes", detalla el rojiblanco, que ve a la plantilla en plenitud física pese que el calendario se haya condensado en las últimas jornadas. "El equipo está fuerte, físicamente bien. No sé si pagaremos la carga de minutos. Hay que ir día a día. Ya veremos hasta dónde nos da lo físico", sentencia.

Manu García asume con una sonrisa la realidad de verse entre los jugadores que más faltas recibe de toda la Segunda División, siendo el cuarto más castigado en este apartado. "No veo que sea algo exagerado", apunta el jugador del Sporting sin ánimo de alimentar "algo de lo que ya se habló la temporada pasada". En este sentido, el canterano piensa que "es fútbol y hay contacto. Es así", y prefiere no entrar a si los árbitros actúan con cierta condescendencia por ser habitual verle como el jugador a parar por los oponentes.

El Sporting pone el foco en la llegada del Albacete sin olvidar el aprendizaje de la visita a Las Palmas. Así lo asume Manu García, como una lección de cara al futuro. pasar. "Da rabia perder después de haberte puesto 0-2 en un campo como el de Las Palmas. Duele. Fueron quince minutos para olvidar en el inicio de la segunda parte. Lo guapo es que ahora hay otro partido. Hay que aprender a manejar los resultados. No hablo de especular. Con 0-2 fuera de casa y cuando el rival se echa encima tan rápido hay que saber frenar y hacer que se juegue un poco menos y que el rival no esté tan arriba. Esperamos que no nos vuelva a pasar", detalla.

Manu García dice que la buena marcha del equipo no desvía el objetivo de "ir partido a partiro. Ahora, a ganar al Albacete", mientras asume que el hecho de que en las últimas jornadas le haya tocado jugar escorado a la banda derecha es algo circunstancial dentro del bien común que se busca en el equipo. "Lo importante es el equipo y cómo está jugando. Cuando tenemos balón y somos poderosos en el juego da igual por dónde aparezca. Lógicamente, cuando el equipo no tiene balón sufro y sufrimos todos. Somos una plantilla de tener el balón", destaca.

El jugador del Sporting invita también a darse cuenta del gran mérito que tiene el equipo por haber conseguido un arranque como el actual. "Estamos con 27 puntos, estamos muy bien. Hay que pensar solo en conseguir los tres puntos ante el Albacete. Es un desastre que se escapen los puntos del otro día, pero esto es fútbol", recuerda antes de poner la lupa sobre el cuadro manchego, colista de la categoría con sólo diez puntos. "El Albacete viene dolido y es peligroso. Estar en un momento feo pueden sacar la garra. Tienen gente muy buena, son unos jugadores espectaculares", concluye para evitar cualquier tipo de confianza con el conjunto que dirige el exrojiblanco López Garai.