El Sporting se enfrentará en la próxima ronda de Copa del Rey a un equipo de Primera División. Eso sí, no será ninguno de los cuatro equipos que disputarán la final a cuatro de la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad. Además, debido a esta circunstancia, el encuentro se disputará en El Molinón, el próximo fin de semana. No obstante, y como viene sucediendo toda esta temporada, el público no podrá acceder al estadio gijonés. El sorteo tendrá lugar hoy, a las 13.00 horas.