Suria puxa por el Sporting

La mayoría de los futboleros de Suria, el pueblo catalán donde nació David Gallego el 26 de enero de 1972, no tienen dudas ante el partido de mañana: van con el Sporting. O como proclama Víctor Español, integrante de la plantilla que logró el ascenso a la Segunda catalana con Gallego al frente, “puxan” por el equipo gijonés, al que ven capaz de luchar por el ascenso. El segundo entrenador de aquel Suria, Edu Maqueda, estará mañana a las 4 de la tarde como un clavo delante del televisor para ver un partido especial.

“El Espanyol tiene una plantilla que no se puede comparar con la el resto, pero el Sporting puede competir con cualquiera”, señala Maqueda, que pone por las nubes al equipo y al entrenador: “El Sporting está ahí por méritos, no es flor de un día. Será complicado que se meta entre los dos primeros, pero en el play-off lo veo factible”. Y, al margen de la dirección de su mentor y amigo David Gallego, considera que la clave puede ser Djuka: “Ahora mismo lo veo más fino que a Raúl de Tomás”.

Según Maqueda, Suria era un pueblo dividido futbolísticamente entre el Barça y el Madrid, con algún verso suelto del Espanyol, en el que ha ganado adeptos el Sporting: “Unos cuantos nos juntamos para ver los partidos. Tenemos hasta un grupo de Whatsapp, que llamamos sportingdegijondavid, para mantener el contacto”. Lo único que lamenta de esta temporada es que la pandemia no les permita vivirlo más de cerca: “Le he comentado a David que a ver si pasa esto pronto para ir a ver algún partido a El Molinón”.

A eso también se apunta Víctor Español, exjugador del Suria y ahora entrenador, con claras influencias de Gallego: “Hizo que yo entendiera el fútbol de una manera totalmente diferente. Cuando llegó al equipo yo tenía 23 años y me dio la impresión de que lo que había hecho en el fútbol no servía de nada. En un partido ajustado siempre daba con la tecla para ganar. El Suria pasó de ser un equipo que luchaba por no bajar a conseguir el ascenso”.

Y al margen de su concepción del fútbol, Español destaca de Gallego “el trato personal. Hasta los que no jugaban estaban encantados con él”. Por eso no le extraña su éxito en el Sporting y tiene una explicación para lo que ocurrió hace un año en el Espanyol: “No supieron entenderle. Estoy seguro de que en Gijón van todos con él a muerte. David parece una persona muy seria, pero se preocupa por los jugadores al margen del fútbol. Para él, lo único innegociable es el esfuerzo y el compañerismo”.

Español se declara “muy del Sporting”, tanto que no se ha perdido un partido desde que está David Gallego al frente: “Vi por internet hasta el que jugaron entre ellos en pretemporada”. Y, cuando puede, contacta con su exentrenador: “Le pregunto a David por qué juega tal jugador, o por qué hace esto otro”. Y sigue fielmente su filosofía: “El del Espanyol parece un partido clave, pero David lo afronta como si fuera uno más”.

Gallego dice que son “solo tres puntos”. En su rueda de prensa de ayer, David Gallego mantuvo su discurso de toda la tempoada: “El partido frente al Espanyol no es el más importante. Todos lo son, todos tienen valor de tres puntos y lo afrontamos para intentar competir con el Espanyol, un equipazo”. El técnico se extendió en consideraciones sobre el rival: “Con muy poco, te genera una ocasión y tiene un índice de acierto muy alto. Tiene el mayor presupuesto de la liga, encaja pocos goles y ha metido muchos. Y, además, es muy solidario en el trabajo colectivo. Estadísticamente es el equipo que más metros recorre durante el partido”.

Raúl de Tomás, duda. El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, aseguró ayer que no es segura la presencia de Raúl de Tomás, segundo máximo goleador del campeonato tras Djuka, en el partido de El Molinón: “Raúl tuvo unos problemas durante la semana, pero esperaremos al último entrenamiento para ver cómo se encuentra. Hay otros compañeros que también dejaron de entrenar durante la semana y siempre tomamos las decisiones en función de lo que nos digan los médicos y lo que decide el jugador”.