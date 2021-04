“Los dos goles son evitables, son gajes del oficio”

“A nivel emocional es imposible que esta derrota nos penalice”. Así de claro se mostró el entrenador del Sporting, David Gallego, tras el 1-2 ante el Mirandés, el primer encuentro que pierde su equipo en El Molinón, y que pone fin a una racha de diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota. “El desánimo no va a entrar en el vestuario, como tampoco entró la euforia cuando ganamos”, explicó el técnico rojiblanco. “El equipo es muy consciente de lo que está haciendo, de la dificultad que tiene, lo dificilísimo que es estar diez partidos sin perder, más de una vuelta sin perder en casa y estar donde estamos”, explicitó el de Suria. “¿Cómo vamos a estar desanimados? Al contrario, este equipo no se va a venir abajo por no sacar resultados, sabemos cuál es el camino”, añadió.

Para Gallego, “los dos goles son evitables, pero es fútbol, son gajes del oficio. Para que veamos lo complicado que es puntuar contra cualquier rival”. De hecho, respecto al gol de la derrota, tras un despeje de Marc Valiente en una salida de Mariño, el preparador catalán explicó que “Mariño la pide, Marc Valiente no le escucha, y la pelota le cae al extremo, que le pega justo donde no llega Diego… son cosas que pasan, es fútbol, no le demos más vueltas”.

Mirando a los suyos, Gallego remarcó que “hemos estados más imprecisos que otras veces y la última toma de decisión no ha sido buena”, pero dejando claro que “el equipo no ha hecho un partido muy lejos a lo que han hecho ellos como para tener un castigo así”, incidiendo en que “a este equipo no se le puede reprochar nada. Estoy disgustado porque quería ganar, pero no les puedo decir nada”. De hecho, Gallego explicitó que “la semana pasada decía que me sentía orgulloso de entrenar a este equipo y hoy lo estoy incluso más”.

Tampoco se le puede reprochar nada al Mirandés, que llegó a El Molinón con una decena de bajas a causa del brote de coronavirus desatado en el vestuario. “Estaban mermados en la línea defensiva, pero el resto es muy reconocible, son titulares casi cada semana, jugadores jóvenes, de muchísimo talento que van a acabar jugando en Primera”. Además, analizó que “han tenido más eficacia y se encontraron con el empate con lo que a nivel emocional el partido dio un vuelco, se volvieron a sentir seguros”.

El entrenador rojiblanco destacó la dificultad de enlazar una racha como la que finalizó ayer. “Lo realmente complicado y difícil es estar diez jornadas seguidas sin perder, pero tenemos que saber relativizar las derrotas”, aseveró.

Respecto a las bajas en el encuentro de ayer, aseguró que Guille Rosas “notó una molestia al final del entrenamiento del sábado y tenía un punto focalizado de dolor, por lo que era muchísimo riesgo alinearlo y que esa pequeña lesión se pueda hacer más grande”. Pablo Pérez no pudo entrar en la convocatoria debido a una “indisposición a nivel alimenticio” y Pedro, que no jugó de inicio, “podría haber sido alineado”. Respecto a Campuzano, “veremos cómo evoluciona a lo largo de la semana”.