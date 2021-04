El director de Relaciones Institucionales del Sporting, Joaquín Alonso, quiso mandar hoy un mensaje de responsabilidad social a la afición rojiblanca de cara al derbi, llamando a evitar aglomeraciones. Para el jugador con más partidos en la historia del club, el derbi "es un partido especial, distinto", en el que el Sporting buscará "retomar la senda de la victoria".

Semana diferente. No podemos obviar que es un partido especial, distinto. Y más con la situación que tenemos ahora mismo. Para nosotros, volver a retomar la senda de la victoria es importante y sobre todo contra un rival como el Oviedo. Intentaremos conseguirlo por todos los medios. El sábado parece que tarda en llegar.

¿Se lleva a cabo una rutina distinta? Se lleva con normalidad, aunque sabiendo que es una semana diferente, de derbi. Tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores tengo el mismo trato que durante toda la temporada. A medida que se va acercando el partido, todos estamos deseosos de que llegue. Toda la Asturias deportiva y futbolera estará pendiente de lo que ocurre en El Molinón. Eso tiene que ser un incentivo para todos.

Muchos canteranos en el primer equipo. Tienen una ilusión especial, como la tenemos todos. La cantear está funcionando, aportando muchos jugadores al primer equipo, con un margen de crecimiento tremendo. Están consolidándose en la Segunda División y pueden ser jugadores de futuro que puedan hacer grande otra vez al club. Que ellos hayan vivido eso desde el fútbol base también les motiva más. Ya saben lo que es vivir esas situaciones, aunque esto es distinto. Solo falta el público.

Mala racha en los derbis. No tenemos que pensar en lo anterior, porque los últimos partidos no fueron buenos para nosotros. Solo tenemos que pensar en sumar los tres puntos. Esos 56 puntos que ahora tenemos todos los hubiéramos firmado a principio de temporada. Ahora tenemos que intentar consolidarnos. Estos últimos ocho encuentros tienen que ser ocho finales para intentar buscar ese objetivo que tenemos de meternos en play-off y ver qué ocurre luego. No debemos pensar en la revancha. Es un rival difícil de batir: aunque su posición no es cómoda, ha empatado 16 partidos.

Importancia del encuentro. Tenemos que pensar en la victoria, porque sumando tres puntos, con 59, daremos un paso importante. La competición está muy reñida, todo el mundo aprieta. Es un rival complicado de ganar, pero tenemos las ideas muy claras y un equipo que compite en todos los encuentros, que nunca perdió ningún partido de manera clara. Tenemos que seguir creciendo y llegar con fuerza a los últimos partidos.

Relaciones institucionales entre clubes. Las relaciones son cordiales, pero no podremos hacer una comida previa al encuentro por los protocolos dictados por LaLiga. Está semana estuve hablando con César, para saber la situación que ellos tienen y me harán llegar un listado de la gente que vaya a venir. Intentaremos ser un buen anfitrión, como hacemos con todos los equipos que vienen. Con ellos es más cercano, porque nos conocemos también al margen del fútbol. Pero esas comidas y situaciones que antes había ahora no se pueden hacer a causa de la pandemia.

Promoción conjunta entre clubes. Asturias es una sociedad donde el fútbol está muy arraigado, y los dos equipos más representativos somos el Sporting y el Oviedo. Buscamos esa cercanía. Conjuntamente tenemos que potenciar nuestra región y el fútbol. Aunque siempre busquemos ser los primeros.

Últimas semanas de temporada. Aunque suene muy tópico, tenemos que ir partido a partido. Tati Valdés decía que siempre te juegas todo en los diez últimos partidos. Y nosotros nos estamos jugando mucho, porque tenemos una situación privilegiada. La afición no pensaba que íbamos a estar en esta posición a estas alturas, por eso está muy ilusionada. Tenemos un buen equipo y un buen cuerpo técnico que sabe conseguir cosas importantes grupalmente. Tenemos que consolidar lo que hemos conseguido sin renunciar a nada.

Diferencias entre los derbis de antes y los de ahora. Los que yo jugué quedan muy lejos ya, el fútbol evolucionó. Vamos a echar de menos a nuestro público. En el último derbi que ganamos, 1-0, El Molinón era una fiesta, daba gusto verlo. Yo tuve la suerte de vivir el primer derbi en competición oficial, en Segunda División. El Oviedo llegaba mejor, pero ganamos 1-2 y ascendimos. Fue un subidón, acentuada por esa rivalidad regional. Esa rivalidad tiene que ser deportiva, entre las aficiones, que disfruten y celebren. Estamos muy ilusionados en conseguir la victoria.

Responsabilidad. Desde el club hacemos un llamamiento a la afición. Tenemos una masa social muy importante, con muchas ganas de apoyar al equipo. Sabemos que este año para ellos es muy duro, viendo que todo va bien en el aspecto deportivo y que ellos no puedan mostrar ese cariño que nos tienen, sobre todo en partidos como el derbi. Por eso queremos hacer un llamamiento para que se eviten aglomeraciones y este tipo de situaciones pensando en el futuro, porque así será mucho más fácil volver pronto a tener público en El Molinón.