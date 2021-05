Sergio Sánchez, entrenador del SportingB: “Todo pasa por un pleno de triunfos”

“No pesan las semanas. Veo a la gente muy bien preparada y con el ánimo intacto. Tiene mucho mérito, porque la situación no es fácil y menos para gente tan joven”. Sergio Sánchez, entrenador del Sporting B, mantiene viva la llama de que los roijblancos consigan la permanencia en Segunda B. “Un pleno de triunfos es la única manera de conseguirlo. Y no sé si eso nos haría lograrlo. Sabemos que todo pasa por ahí. Seguimos en esa idea, sabedores de la igualdad que hay en el grupo. No podemos pensar en otra cosa”, subraya ante el duelo de mañana frente al Coruxo (Mareo, campo número 1, 12.00 horas).

A falta de cuatro jornadas, de doce puntos por disputarse, el Sporting B está ocho puntos por debajo del segundo clasificado, la última plaza que asegura la salvación, y a siete del tercero, que podría repescarle. “No me paro a calificar el reto, me paro a afrontarlo. Hay que tener toda la energía puesta para intentar conseguirlo”, afirma Sergio Sánchez. “El rival es el líder del grupo, no ha perdido y ha mejorado sus registros como visitante. Tiene una polivalencia y un fondo de plantilla terrible. Es un equipo muy experimentado y tienen los deberes medio hechos”, continúa sobre la dificultad de conseguir el triunfo ante el Coruxo.

El entrenador del Sporting B asume la dificultad que están encontrando para hacer gol. El hecho de ser difícil conseguir gol es un denominador común de los equipos de esta categoría. Al final, los equipos tendemos a obstaculizar esa labor uno al otro. Estamos trabajando en incrementar el volumen de tareas de finalización, orientando el trabajo para ocupar mejor las zonas de remate y elegir mejor las referencias en los centradores. Es cuestión de rachas y cuanto más te obsesiones con ello es peor”, descata. “Confiamos en que, a partir del primer gol, vendrá el segundo, como con las victorias. Esperemos que sea ante el Coruxo”, concluye.