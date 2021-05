El jugador del Sporting Saúl García aseguró hoy que el equipo tiene ganas de que llegue el encuentro del lunes, frente al Lugo, para romper la racha de cinco partidos sin ganar. Además, remarcó que "dependemos de nosotros mismos", pero también que "miras los resultados de los demás".

¿Cómo afrontan la semana? Es un momento delicado por los partidos que quedan, menos de un mes de competición. Es un partido muy importante, tenemos ganas de que llegue el partido y romper esa dinámica de encuentros sin ganar.

¿Cómo se encuentra? Me encuentro bien, después de la lesión ahora me encuentro mejor que en las primeras semanas. El equipo se encuentra bien, con ilusión. En estos momentos en los que queda tan poco y te ves ahí arriba, todos tenemos ganas de jugar. Lo importante es llegar mentalmente al lunes al 200%.

Girona y Rayo. Me estoy centrando más en nuestro partido. Dependemos de nosotros mismos. Llevamos todo el año en esa posición por méritos propios, así que tenemos que mirar al Lugo. Si ganamos, hay otros duelos directos y en estas últimas jornadas puede suceder cualquier cosa, porque todos los equipos se juegan algo. Cuesta mucho ganar en esta categoría.

Su temporada con más partidos. Otras temporadas no tuve tantos minutos ni tantas titularidades. Me siento cómodo, he sentido la confianza del míster desde el primer momento y las cosas están saliendo bien a nivel de grupo. Espero que siga así, el equipo se lo merece por todo lo que ha hecho, pero tenemos que merecerlo en el campo, demostrar que todo el trabajo que hemos hecho sirve de algo. Tenemos que dar ese plus para llegar al play-off.

¿Pesa la mala racha sin ganar? Es cierto que el equipo lleva cinco jornadas sin ganar, pero si valoras el juego y las sensaciones del equipo son buenas. Ves cómo compites y ves cómo el equipo va. Cuesta mucho ganar y enganchar esas dinámicas. Solo el Girona y el Espanyol engancharon una buena racha. Tenemos que seguir trabajando y haciendo lo que nos ha llevado hasta aquí.

¿Está el equipo preparado para ir a por los partidos? En función del partido, tenemos un plan guiado. Hay equipos a los que presionas más arriba, otros en los que esperas más atrás. Tenemos un estilo de juego definido, pero introducimos matices. Si el equipo tiene que salir a ganar o ganar, no tengo ninguna duda de que el equipo competirá para ir a ganar los partidos.

¿Cómo afecta jugar el último? A mí, personalmente, me gusta más jugar sin saber el resultado de los demás. No es una presión añadida, pero piensas de más y te puede descentrar del foco del Lugo. Si me dan a elegir, prefiero no conocer estos resultados.

Rayo Vallecano. Tengo contacto con ellos, estuve el año pasado allí e hice buenos amigos. Se va a decidir todo por detalles puntuales. Ellos tampoco están teniendo una racha positiva de resultados, es muy difícil ganar en esta categoría. Los equipos de abajo sacan muchos puntos siempre en esta segunda vuelta. Puede pasar cualquier cosa.

Cuentas. Miras los resultados porque no lo puedes evitar. No te queda otra. Esta jornada, si el Leganés gana al Rayo, sabes que aunque no ganes, vas a seguir una jornada más en play-off. Por inercia lo acabas mirando. Por eso prefiero jugar primero, para centrarme solo en mi partido.

Futuro. Me encuentro muy cómodo, estoy muy a gusto, cuando acabe la temporada se verá. Lo importante es acabar bien ahora la temporada, si no, nadie se acordará de lo anterior.