Gallego: “Que la afición crea y nos ayude a creer, moriremos por ellos”

Plano emocional. “Después del empate en Fuenlabrada y no depender de ti, te desilusionas, pero después poco a poco ha vuelto la ilusión. No nos queda otra que ganar. Este equipo se lo ha merecido. 40 jornadas ahí arriba no es fácil. Los chicos están enchufados”.

Vuelta del público. “Puede ser determinante. Es un subidón. Necesitamos a nuestra gente. No suma, multiplica. Llega en el mejor momento. Van a venir con mucha energía. Que crean y nos ayuden a creer. Dentro de la dificultad del rival, que nos ayuden a ese plus para poder ganar.

Sin nervios. “Nervios no siento. Lo único que tengo que hacer es ganar al Almería. Nos enfrentamos a un rival muy competitivo, que dobla todas las posiciones. Esta plantilla en Primera División hubiera competido bien. La afición nos tiene que llevar en volandas. Esto es una final, no nos queda más que ganar. El equipo va a morir en el campo por el objetivo, que no haya duda. Lo han hecho toda la temporada. Donde no llega el fútbol, te ayuda tu gente”.

No espera un rival relajado. “No sé lo que va a hacer el Almería. Me espero siempre al mejor rival. Y lo que pueda pasar en otros sitios no depende de mí. Vamos a centrarnos en el Almería y lo demás, que no nos influya. Tenemos claro dónde se le puede hacer daño y contrarrestarlo”.

No quiere noticias de Vallecas. “No quiero saber lo que esté sucediendo porque es que nosotros solo tenemos que ganar. No nos queda otra. Es absurdo estar pensando en lo demás”.

Remedio a la falta de gol. “Hay que seguir insistiendo. Es una cuestión de acierto en el área. Hay que insistir e insistir y a base de eso… Hay que darles confianza y seguridad”.

Poner nota al equipo. “Las notas, al final de la temporada. Lo importante es focalizar la energía en el Almería. Ya habrá tiempo de poner notas”.