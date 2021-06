Manu García, relevo de Salinas

Los contratos de los futbolistas contemplan habitualmente, entre numerosas variables, la vinculada a que el jugador adquiera la categoría de internacional absoluto. Es el caso de Manu García y el Sporting. En este tipo de acuerdos se fija una cantidad como premio al progreso del futbolista, o directamente se procede a una mejora automática del sueldo que viene recibiendo el futbolista. Si normalmente los equipos lo asumen con gusto porque es señal de la mejora de uno de sus activos, en este caso tan excepcional, es distinto.

Lo que no se incluye en el contrato que trajo de vuelta a Gijón a Manu García, que esta noche volverá a jugar con el dorsal 14 que le acompañó en las semifinales del Europeo sub-21, es que el Sporting tenga que pagar más al Manchester City, club de procedencia, por este concepto. El acuerdo para el traspaso del futbolista, con numerosas cláusulas, no tuvo en cuenta esta situación. Lo que resulta llamativo es el intenso verano que le espera a Manu, que aspira a disputar los Juegos Olímpicos y tiene muchas posibilidades de ser uno de los que abandone el Sporting en las próximas semanas. Todo, en un año en el que no ha brillado como se esperaba en Gijón.

De participar ante Lituania, Manu García tomaría el testigo de Julio Salinas en el Sporting. La última vez que el club rojiblanco contó con un internacional absoluto en España fue hace 25 años, a través del legendario delantero vasco. La lista de internacionales españoles de la mano del conjunto rojiblanco la completan Manolo Meana, Adolfo Suárez, Quini, Churruca, Megido, Mesa, Uría, Morán, Cundi, Joaquín, Jiménez, Maceda, Eloy, Ablanedo, Abelardo, Luis Enrique, Juanele y Pier.

“Para nosotros es una ilusión enorme. Es un día bonito porque los chicos van a demostrar su potencial”, aseguró Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, ante el partido de esta noche frente a Lituania. El técnico, que tuvo que realizar la convocatoria en la noche del pasado domingo tras conocerse el caso de Sergio Busquets, compareció minutos después de que la Federación Española de Fútbol comunicara que ayer se efectuó “a todos los jugadores y el cuerpo técnico de la selección” pruebas PCR que “han deparado resultado negativo de manera unánime”. En una semana, España debutará en la Eurocopa.