"Somos el Sporting y tenemos que ir al Tartiere a ganar". Así lo remarcó en rueda de prensa esta mañana el rojiblanco Jose Gragera tras el entrenamiento que tuvo lugar en Mareo. En esta sesión no estuvo con sus compañeros Diego Mariño, aquejado de molestias musculares y cuya participación en el derbi podría estar en duda.

Devolución de entradas. Apoyamos totalmente la decisión del club. Es un mal para los sportinguistas, nos gustaría tenerlos allí, pero estamos convencidos de que veremos alguna camiseta o bufanda rojiblanca desde el campo. Nos da rabia que no haya afición y no puedan alentarnos en el campo. Pero sabemos que desde que salgamos de Mareo nos van a apoyar. Queremos poder regalarles algo muy bonito al final de los 90 minutos.

¿Cómo afrontan el derbi? Lo vivimos con una emoción distinta. Tenemos muchísimas ganas de dar una alegría a la afición y traernos los tres puntos del Tartiere. Estamos todos a una y con muchas ganas de que llegue el partido.

Semana diferente. El ambiente diferente se nota en Gijón, no solo en Mareo. Vas por la calle y notas que la gente te dice cosas, apoyarte al máximo. Tenemos muchísimas ganas de poder sacar los tres puntos y dar una alegría a nuestra afición.

¿Qué significa este partido? No sé si seré titular, porque aún no sabemos el once, pero me gustaría. Sería mi primer derbi como titular. Se vive muy diferente, tenemos muchas ganas de dar esa alegría a la afición.

A nivel personal. Tengo una personalidad muy tranquila, pero estos partidos me motivan mucho más. Soy de Gijón, del Sporting desde pequeño y vivo esa rivalidad con el Oviedo desde muy pequeñito.

Dinámica. Venimos de un partido raro en el que no terminamos de encontrarnos, pero conseguimos sacar un punto en un partido complicado. Ahora afrontamos el partido pensando en que llevamos una trayectoria muy buena, no solo en el último empate.

Revertir la mala racha. Pensamos que es un nuevo partido. Limpiamos la cabeza de los años anteriores. Queremos la victoria, pero no con afán de revancha, sino por sumar tres puntos y dar ese regalo a la afición. Está claro que queremos revertir esa situación, pero no tenemos que obcecarnos con eso. Tenemos que ganar porque somos el Sporting y tenemos que ir al Tartiere a ganar. No podemos pensar en el pasado.

Partido trabado. Son partidos muy disputados, con muchos parones y muchas faltas. Tenemos que hacer nuestro juego, no pensando en esos parones.

Clave del partido. Va a estar en las áreas, el acierto que tenga cada equipo. Si tenemos más acierto que nuestro rival, jugamos como sabemos y disfrutamos en el campo, lograremos la victoria